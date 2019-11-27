Merkel: Türkiye koşulsuz şartsız NATO içinde tutulmalı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin her ne kadar 'zor bir müttefik' olsa da jeostratejik nedenlerden ötürü koşulsuz şartsız NATO içinde tutulması gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada NATO'ya ilişkin konuştu.

"Avrupa kendini halihazırda tek başına savunamaz" diyen Merkel Almanya'nın NATO içinde daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

DW Türkçe'nin haberine göre, Almanya'nın NATO'nun bütünlük içinde kalması için çaba göstermesi gerektiğini belirten Merkel, Türkiye ile ilgili açıklamalarda da bulundu. Merkel Türkiye'nin her ne kadar "zor bir müttefik" olsa da jeostratejik nedenlerden ötürü koşulsuz şartsız NATO içinde tutulması gerektiğini söyledi.

'ALMANYA SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRACAK'

Almanya'nın savunma harcamalarını daha da artıracağını belirten Merkel ülkenin NATO'ya olan katkısının gelecek yıl gayrısafi yurtiçi hasılasının yüzde 1,42'si olacağını ve bu oranın 2024 yılına kadar da yüzde 1,5'e çıkartılacağını söyledi. Merkel 2030'lu yılların başında ise bu oranın yüzde 2 olacağını ifade etti.