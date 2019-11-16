İzmir Karaburun'da SİT alanına ruhsatsız inşaat

İzmir’in Karaburun ilçesinde birinci derece doğal SİT alanı ilan edilen Hasseki Mahallesindeki inşaat belediyenin mührüne rağmen devam ediyor.

Tarasız Haber Ajansı adlı sitenin yaptığı habere göre İzmir'in Karaburun ilçesinde deniz kıyısında arazi üzerinde süren bir inşaat 1. derece SİT alanı olarak belirlenen bir bölgede izinsiz bir şekilde yapılıyor. İnşaata mikserler beton taşıyarak inşaatı büyütmeye devam ediyor.

Karaburun Belediyesi yetkililerinin 16 Ekim 2019 tarihinde izni ve ruhsatı olmayan inşaatı mühürlemesine rağmen kıyı çizgisini de ihlal eden inşaatın mührün kırılıp devam ettiği iddia edildi.

SUÇ DUYURUSUNDAN HENÜZ SONUÇ ÇIKMADI

Karaburun Belediyesi'nin 28 Ekim 2019 tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ancak suç duyurusunun ardından villa olduğu tahmin edilen inşaatın durdurulmadığı bildirilirken ilgili haberde inşaat alanına bir helikopter pisti yapıldığı söylendi.