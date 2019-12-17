Hükümetten Kanal İstanbul için 'Güzergahı belirledik' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 'Kanal İstanbul’un güzergahını belirledik' açıklamasında bulundu..

Meclis Genel Kurulunda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2020 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Görüşmeler sırasında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Kanal İstanbul’un güzergahını belirledik" dedi.

Turhan'ın konuşması şu şekilde:

"İstanbul Boğazı'na alternatif sağlayacak mal ve can güvenliğinin teminatı olacak Kanal İstanbul’un güzergahını belirledik. Proje ve planlama çalışmalarını tamamlayıp yapımına başlayacağız. Bu konuyla alakalı doğrudan bilgiye sahip olmayan kişilerin eleştirilerini saygıyla karşılıyoruz. Ancak kimsenin şüphesi olmasın, projenin fizibilitesini en ince ayrıntısına kadar yaptık"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul açıklaması ile ilgili "Mülk hareketlerini araştırıyoruz" açıklaması yapmıştı.