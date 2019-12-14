Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Kanal İstanbul Boğaziçi'ni koruma, kurtarma projesidir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kanal İstanbul’un, ‘Boğaziçi'ni koruma, kurtarma projesi’ ve ‘Boğaz'ın özgürlük projesidir.’ olduğunu söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kanal İstanbul, Boğaziçi'ni koruma, kurtarma projesidir. Boğaz'ın özgürlük projesidir." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, şu sözleri kullandı:

Kanal İstanbul'u, kıyı yapıları, yat limanları, konteyner limanları, lojistik merkezleriyle ülkemizin geleceği için son derece önemli bir proje olarak görüyoruz. Ülkemiz için olduğu kadar, dünya için de çok önemli bir proje olan Kanal İstanbul'un ÇED sürecinde sona yaklaştık. Projemizi, çevre hassasiyetini en üst düzeyde tutarak yürüttüğümüzü altını çizerek belirtmek isterim.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Boğaziçi kesinlikle imara açılmıyor. Boğaziçi'nin tarihi ve doğal dokusu ve siluetini koruyoruz. Yeşil alanları arttırıyoruz. Boğaz'da kaçak yapılaşmayla hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bu konu, yerel idarelerin çözebileceği bir sorun olmanın ötesine geçmiş, ulusal bir sorun haline gelmiştir." dedi.

Bugün Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el-Sani'nin annesi Şeyha Moza’nın Başakşehir’de 100 bin lira sermayeli şirket kurup 1 buçuk ay kadar sonra Kanal İstanbul güzergahında 44 dönüm arazi satın aldığı ortaya çıktı.

Kanal İstanbul Projesi yapıldığı takdirde güzergahındaki Sazlıdere Barajı yok olacak, Terkos tehdit altında kalacak. İstabul’un su kaynakları tahrip olacak.