Hatlardaki kesintiyle ilgili Türk Telekom ve Turkcell'den açıklama

İstanbul’da meydana gelen depremin ardından mobil hatlarda yaşanan kesintiye ilişkin Türk Telekom ve Turkcell’den açıklama yapıldı.

İstanbul’da 13.59’da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından yakınlarından haber almak isteyen yurttaşlar cep telefonlarından birbirlerine ulaşamadı.

Türk Telekom yaptığı açıklamada mobil hatlarda kesinti olduğunu kabul etti. Turkcell ise ses aramalarında yoğunluk yaşandığını açıkladı.

‘YOĞUNLUK KAYNAKLI KESİNTİ’

Türk Telekom’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Merkez üssü Silivri olan deprem sebebiyle, mobil hatlardaki yoğunluk kaynaklı kesinti söz konusu olmakla beraber, sabit ses, geniş bant ve fiber altyapımızda herhangi bir kesinti ve sorun bulunmadığını belirtiriz. Sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz” denildi.

‘SES ARAMALARINDA YOĞUNLUK’

Turkcell’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamadaysa "Silivri açıklarında meydana gelen depremden dolayı ses aramalarında yoğunluk yaşanmaktadır. Hizmet dışı kalan sahamız bulunmamaktadır. 4.5G ve fiber altyapımız kesintisiz hizmet yapmaktadır. Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun” denildi.