'Emine Erdoğan'ın katılacağı davette vekillerden kimlik numarası istendi'

Emine Erdoğan’ın katılacağı açılışa gidecek milletvekillerinden TC kimlik numaraları istendiği iddia edildi.

Ankara Ticaret Odası tarafından düzenlenen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi için milletvekillerine davetiye gönderildi. Davetiyede, etkinliğe katılacak milletvekillerinden TC kimlik numaralarını bildirmelerinin istendiği iddia edildi.

Tarafsız Haber Ajansı’nın haberine göre; Emine Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleşecek olan ‘Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ açılış töreni için milletvekillerine davetiye gönderildi.

Ankara Ticaret Odası’nın düzenlediği etkinlik için gönderilen davetiyede, açılış törenine katılım durumunun T.C. Kimlik numarasıyla birlikte bildirilmesi istendi.