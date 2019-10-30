Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilinin partiden istifasını istedi

AKP İstanbul Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yeneroğlu, partideki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

AKP İstanbul Milletvekili MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu, partiden istifa ettiğini açıkladı.

Yeneroğlu, istifa açıklamasına "Türkiye'nin önünde olan ve Türkiye'nin itibarını zedeleyen insan hakları ihlallerinin kaldırılması noktasında hem partinin yetkili organlarında hem de kamuoyunda eleştirilerimi paylaştım" dedi.

Son iki MKYK toplantısına katılmadığını ifade eden Yeneroğlu, rahatsızlıklarının karşılık bulduğuna dair bir ümit taşımadığını söyledi.

Yeneroğlu, "Bu süreci çok daha fazla sürdürmek makama karşı saygısızlık olur. Konuşmadığım takdirde de inandığım ideallerime saygısızlık olarak nitelendireceğim noktada MKYK'dan istifa ettiğimi cumhurbaşkanımıza ilettim" diyen Yeneroğlu, şöyle konuştu:

"Daha sonra genel sekreterimizle yaptığım konuşmada AK Parti'nin kuruluş felsefesine dönmesi gerektiğini söyledim. Genel sekreterimiz bu görüşlerimi dinledi. Cumhurbaşkanımızın AK Parti'den istifa etmem noktasında kanaat bildirdiğini ifade etti."