Bütçedeki karadelik: 25 yılda kamuya getireceği yük 142 milyar dolar

Şehir hastanelerinin 25 yılda kamuya getireceği yük 142,4 milyar dolar olarak hesaplandı. Bir şehir hastanesinin masrafıyla 1200 yatak kapasiteli yaklaşık 29 hastane yapılabiliyor.

CHP, Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi üzerinden elde ettiği verilerle şehir hastanelerinin maliyeti ve yaratacağı kamu yükü üzerine bir çalışma yaptı.

Çalışmaya göre, 30 şehir hastanesinin toplam hizmet ve kira bedeliyle 25 yılda kamuya getireceği yük 142,4 milyar dolar.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberinde aktardığı verilere göre bir şehir hastanesiyle 1200 yatak kapasiteli yaklaşık 29 hastane yapılabiliyor.

20 hastane için 2022’de bütçeye konulan ödenekler üzerinden 30 hastane için yapılan 25 yıllık hesaplamalara göre, kira bedeli bugünkü kura göre 77 milyar 188 milyon 128 bin 250 dolar olurken, aynı yöntemle hesaplanan hizmet bedelinin ise 65 milyar 208 milyon 262 bin 595 dolar olduğu belirlendi.

Şehir hastaneleri için her yıl kira ve hizmet bedeli toplamı olarak ödenecek 5,7 milyar dolar ile 475 yatak kapasiteli kamu özel işbirliği (KÖİ) maliyetleriyle Yozgat modeline göre en az 37 adet hastanenin hizmete açılabileceği kaydedildi.