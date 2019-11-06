Şehir hastaneleri dolsun diye hastaların hayatı riske atılıyor

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, şehir hastanelerinin hekimlerin ve halkın sağlığını bozarken şirketlere rant sağladığını söyledi. Özellikle acil hastaların tehlikede olduğunu belirten Adıyaman, 'Bir acil hasta ambulansla en yakın hastaneye gideceği yerde, en yakındaki 2-3 hastaneyi geçip en uzaktaki şehir hastanesine yönlendiriliyor' diye konuştu.

Türk Tabipler Birliği (TBB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Sinan Adıyaman, dünyada devasa hastane modelleri terk edilip az yataklı semt hastanelerine dönülürken, Türkiye'nin tam tersi yola girmesinin ağır sağlık sonuçlarına yol açacağını söyledi. Halkın sağlığının rant uğruna tehlikeye atıldığını belirten Prof. Adıyaman, devlet bütçesini, halkın hayatını ve sağlık personelinin sağlığını tehdit eden sistemden bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini dile getirdi.

ACİL HASTALARI TEHLİKEDE

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, şehir hastanelerinin çözüm değil aksine sorun üreten yapılara dönüştüğünü belirten Adıyaman, inkar edilmesine karşın bu hastanelere belirli oranda doluluk sözü verildiğini, bu yüzden acil hastalar başta olmak üzere genel olarak hastaların şehir hastanelerine yönlendirilmeye çalışıldığını vurguladı. Prof. Adıyaman, “Öyle ki, örneğin Ankara'da Mamak'taki bir acil hasta ambulansla en yakın hastaneye gideceği yerde, en yakındaki 2-3 hastaneyi geçip en uzaktaki şehir hastanesine yönlendiriliyor. Bu akıl almaz yöntem çok ciddi bir sağlık sorunu” dedi.

Adıyaman, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yazdığı mektupta hastanelerin sağlık hizmeti sunmaya uygun inşa edilmediğinden ölümcül enfeksiyon risklerine, sağlık personelinin sağlığını daha da bozan, halkın sağlığını riske atan mekanizmadan vakalara acil müdahaleyi engelleyen sisteme kadar tüm sorunları anlattığını belirtti.

'HALKIN PARASI YILLARCA ŞİRKETLERE AKACAK'

Prof. Sinan Adıyaman, şehir hastanelerinde devletin kendi arazisinde 25 yıllığına kiracı haline getirildiğini belirtirken, “Bu hastanelerin 4 yıllık kira parasıyla şehir hastanelerinin tamamı rahatlıkla yapılabilirdi. Oysa şimdi halktan toplanan vergiler 21 yıl boyunca şirketlere rant olarak akacak” dedi. Adıyaman, sadece 2008'de devletin 6 milyar lira ilave kira parası ödemek zorunda kaldığını söyledi.

Daha önce Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış töreninde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehir hastaneleri için kendi cebimizden para vermiyoruz" diye konuşmuştu.