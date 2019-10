Menzil şeyhi 'On bakan evimize geldi' demişti: İhaleler de onlara gidiyor

Menzil tarikatının Sağlık Bakanlığı'ndaki yapılanması hakkında bilgiler içeren Saygı Öztürk’ün 'Menzil: Bir tarikatın iki yüzü' adlı kitabına ilişkin açıklamada bulunan Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, tarikat ve cemaatlerin kadrolaşmanın yanı sıra bakanlık ihaleleri üzerinden zenginleştiğine vurgu yaptı.

Gazeteci Saygı Öztürk’ün “Menzil: Bir tarikatın iki yüzü” isimli kitabı Menzil tarikatının Sağlık Bakanlığı'ndaki yapılanmasını gözler önüne sererken, Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, söz konusu kitaba ve tarikatın Sağlık Bakanlığı'nda kazandığı güce ilişkin açıklamada bulundu.

'ON BAKANIN EVİMİZE GELDİĞİ GÜNLER OLDU'

Öztürk’ün görüştüğü tarikatın lideri Saki Erol'un “Doğru, Recep Akdağ’ı tanıyorum. Buraya (Menzil’e) gelmiş gitmiş. Sağlık Bakanlığı Menzil cemaatine bağlı diye liyakatsız bir insanı almışsa vallaha o doğru değildir” sözlerini aktaran ve yine aynı kitapta “On bakanın evimize geldiği günler oldu. Enerji eski Bakanı Taner Yıldız da, Sağlık eski Bakanı Recep Akdağ da bizim evimizde büyüdüler. Her hafta yanımda olan insanlardı. Şimdi selam vermiyorlar. Biz, Menzil’den kopunca bizden koptular. Biz değil, Menzilciler Türkiye’nin her yerinde güçlüdür. Bilmiyorum, devlette her yerde adamları var” diyen Menzil'in Buhara kolunun başındaki ismin açıklamasını hatırlatan Bacaksız, yaşananlara tepki gösterdi.

'İHALELER DE TARİKATLARA GİDİYOR'

Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tarikatın bu şekilde yapılanması ve daha da vahimi, böyle bir yapılanmaya göz yumulmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu söyleyen Bacaksız, bakanlık ihalelerinin de tarikat ve cemaatlere kaynak olarak aktarıldığını vurguladı.

"Ticarileşen sağlık sisteminde Sağlık Bakanlığı'na ayrılan bütçenin şehir hastaneleri üzerinden yandaş sermayeye peşkeş çekildiğini her fırsatta dile getirmiştik. Şimdi ortaya saçılan tarikatlarla kirli bağlantılar kapsamında soruyoruz: Sağlık Bakanlığı'na ayrılan bütçenin ne kadarı ihaleler üzerinden tarikatların cebini doldurmaktadır?" diye soran Bacaksız bu kez "kandırıldık" diyerek işin içinden çıkamayacaklarını dile getirdi.