Bakan açıklamamıştı... CNN Türk spikeri, koronavirüs tespit edilen şehri ekranda söyledi

CNN Türk spikeri, Bakan Koca'nın açıklamalarını verirken yeni koronavirüs tespit edilen yurttaşın hangi ilde olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam yaptığı açıklamayla Türkiye'de yeni koronavirüslü bir yurttaşımızın olduğunu açıklamıştı.

Ancak koronavirüsü tespit edilen yurttaşımızın nerede olduğunu açıklamamıştı.

CNN Türk spikeri, Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarını verirken koronavirüsü tespit edilen yurttaşımızın İstanbul'da olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklama yapması beklendiği dakikalarda CNN Türk’te Gece Görüşü programının konukları arasında olan eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, reklam dönüşünde telefonla konuşurken kameralara yansıdı.

Metiner’in ilk olarak "korkulacak bir şey var mı?" şeklindeki sözleri yansıdı ekrana. Bir sonrasında ise “İstanbul’da mı?” sorusu. Ardından İYİP'li Müsavat Dervişoğlu’na fısıldayarak “İstanbul’da bir vaka olduğunu” söyledi.