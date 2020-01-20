AP Türkiye Raportörü'nden İmamoğlu'na tebrik ziyareti

Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Amor, İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti. Amor, İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesine dair 'Bu süreç, ülkeniz için yeni politik açılım anlamına geliyor. Siz de beklenmedik biçimde politik bir figür haline geldiniz' dedi.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.

Saraçhane'deki İBB binasına gelen Amor, İmamoğlu'na “Sizi iki kez tebrik ederim. Çünkü iki kez seçim kazandınız” dedi. Amor "Bu süreç, ülkeniz için yeni politik açılım anlamına geliyor. Siz de beklenmedik biçimde politik bir figür haline geldiniz. Yerel yönetimler ve yöneticilerle iş birliği yapıp, Avrupa ve şehirler arasında bir köprü oluşturmamız gerekiyor. O yüzden sizi ziyaret ettik" diye konuştu.

İmamoğlu ise “Şu an yaptığımız görevdeki başarılı olma hedefimizle, aynı zamanda demokrasinin bir başarı dönemi olacak diye düşünüyorum” dedi. İmamoğlu "AB bünyesinde, bizimle bağ kurmak isteyen kim varsa kapımızın açık olduğunu da size duyurmak isterim. Kaldı ki uluslararası ilişkilerde bence, önümüzdeki yıllar ya da bu yüzyıl, yerel yöneticilerin sesinin daha çok çıktığı, hatta yerel yönetimlerin ülkeler arası, toplumlar arası ilişkileri daha iyi olgunlaştırabilecek, hatta tanımlayabilecek güçte olacaklarını ön görüyorum. Asıl iş, gerçekten yerel yönetimlere düşecek" diye konuştu.

Ziyarete CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.