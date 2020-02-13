Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergahında arazi aldığı haberlerine erişim engeli

Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergahında arazi satın aldığına ilişkin haberlere erişim engeli getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul projesi güzergahında arazi aldığına ilişkin haberlere erişim engeli getirildi.

Albayrak'ın dün verdiği dilekçesini aynı gün karara bağlayan İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla konuyla ilgili haberlere erişim engeli getirildi.

Albayrak'ın avukatı Ahmet Özel tarafından verilen dilekçede konuyla ilgili haberlerle "kişilik haklarının ihlal edildiği, kişinin onur ve saygınlığını rencide edici ifadelerin bulunduğu" ileri sürüldü ve linkleri verilen haberlere erişimin engellenmesi talep edildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Kanal İstanbul güzergâhında yaklaşık 13 dönümlük araziyi projenin duyurulduğu 2011 yılından yaklaşık bir yıl sonra aldığı ortaya çıkmıştı.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak'ın haberinde bir bakanlık yetkilisinin Albayrak’ın, babası Sadık Albayrak’ın, 2003 yılında bölgede aldığı araziye komşu olan bir araziyi “yabancıya gitmesin diye” satın aldığını, durumun Kanal İstanbul’la ilişkilendirilmesinin ise “zorlama” olacağını söylediği bilgisine yer verilmişti.

Konuyla ilgili soL'da yer alan habere de erişim engeli getirilirken, yine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuya dair "Çok ilgimi çekmiyor açıkçası kimin arazi aldığı. O biraz farklı bir konu. Onu halk değerlendiriyor zaten" şeklindeki açıklamasının yer aldığı haberlerimize de erişim engeli getirildi.

Sözkonusu haberlerle ilgili Leman dergisinin 22 Ocak tarihinde kapaktan yayımladığı karikatüre de erişim engeli getirildi.

