Nazım Hikmet'in 116. yaşı Adana'da kutlandı

Adana Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde bir araya gelen Nâzım dostları, doğumunun 116'ncı yıl dönümünde komünist şair Nâzım Hikmet'i andı.

Nâzım Hikmet anısına düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Burhan Özalp yaptı. Özalp konuşmasında Nazım'ın büyük insanlığın şairi ve tepeden tırnağa bir komünist olduğunu belirtti.

Solcu Liseliler adına söz alan Bilgin de Nazım'ın Türkiye dair hayalleri olduğunu, Solcu Liseliler'in bu hayali gerçekleştirmek ve sosyalist Türkiye'yi kurmak için mücadele ettiğini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından sahne alan NHKM Müzik ve Şiir Topluluğu şairin şiirlerini ve şiirlerinden bestelenen şarkıları söylediler.

NHKM Adana Çok Sesli Korosu da Nâzım'ın şiirlerinden bestelenmiş olan "Karlı Kayın Ormanı", "Ceviz Ağacı", "Kız Çocuğu" gibi şarkıları söylediler.

Etkinlikte son olarak söz alan Kaya Tokmakçıoğlu, Nâzım Hikmet'in hayatından, eserlerinden ve onun eserlerine uygulanan sansürden bahsetti. Etkinlik Kaya Tokmakçıoğlu'na yöneltilen soruların cevaplanmasıyla sona erdi.

