Komünist LGBT'ler: Umudu büyütmek için bu çağrıya kulak verelim

Komünist LGBT'ler tarafından yapılan açıklamada 'Bize insanca yaşamak değil, sadece yaşamak bile çok görülüyor' denilerek, tüm emekçi LGBT'ler bir araya gelmeye ve TKP'nin davetine kulak vermeye çağrılıyor.

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) İzmir, İstanbul ve Ankara'da yapacağı etkinlikler için Komünist LGBT'ler bir açıklama yayımladı.

Açıklamada "Bize insanca yaşamak değil, sadece yaşamak bile çok görülüyor" denilerek, tüm emekçi LGBT'ler bir araya gelmeye ve TKP'nin davetine kulak vermeye çağrılıyor.

Açıklama şöyle:

"Umudun ve örgütlülüğün çağrısına kulak veriyor,

Bu sesi onurla yükseltiyoruz!

Düşük ücretler, işten çıkarmalar ve hatta başlı başına işsizlik... Ülkemizde sömürünün boyutları artarken, emekçi LGBT'ler olarak bundan payımızı fazlasıyla alıyoruz. Kriz bahanesi ile en ucuza çalıştırılanlar, işten ilk çıkarılanlar ve hatta iş dahi bulamayanlarız biz. Patronların hırsı ve onların siyasal iktidarı bizi her gün işten atılma tehdidi ile işsizlikle, düşük ücretlerle ve gericilikle baskılamaya çalışıyor.

Her fırsatta gizlenmemizi, evlerimize hapsolmamızı, sesimizi kesmemizi isteyen örgütlü gericilik, artık en temel hakkımız olan barınmayı bile bize çok görüyor, LGBT olduğumuz için evlerimizi dahi elimizden alma cüretini gösteriyor.

Bu sömürü düzeninde, insanca yaşamak değil, sadece yaşamak dahi çok görülüyor bize.

Böyle bir ülkede yaşamak istemiyoruz. İstemiyoruz ve hiçbir yere de gitmiyoruz!

Bu ülke bizim. Bir araya gelecek ve bu ülkeyi değiştireceğiz, kararlıyız!

Bizim kuracağımız ülkede hiç kimse, cinsiyeti, cinsel yönelim veya cinsiyet kimliği nedeniyle gelecek kaygısı yaşamayacak. Barınma, eğitim, sağlık gibi temel haklarımızın elimizden alınması tehdidiyle karşılaşmayacağız. İnsanın insanı sömürmediği bir düzende insanca ve eşit olarak yaşayacağız.

Umudu büyütmek için bu çağrıya kulak verelim. Eşitlikçi ve özgürlükçü bir düzen için, aydınlık bir Türkiye hedefimizi paylaşmak için...

Eşit Yurttaşlık Sosyalizmde!

Komünist LGBT'ler"

TKP'nin "2020'yi kazanmak için... Umuda, örgütlülüğe, halkın şölenine çağrı!" başlığıyla duyurduğu etkinlikler 21 Aralık Cumartesi günü İzmir'de, 22 Aralık Pazar günü İstanbul'da, 4 Ocak Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.