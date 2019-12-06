TKP'den üç ilde büyük buluşma çağrısı: 2020'yi kazanmak için...

Türkiye Komünist Partisi, '2020'yi kazanmak için... Umuda, örgütlülüğe, halkın şölenine çağrı!' başlığıyla Ankara, İstanbul ve İzmir'de üç büyük buluşma gerçekleştireceğini duyurdu.

TKP, "2020'yi kazanmak için... Umuda, örgütlülüğe, halkın şölenine çağrı!" çağrı başlığıyla Ankara, İstanbul ve İzmir'de üç büyük buluşma gerçekleştireceğini duyurdu.

TKP'den yapılan açıklamada, "Çok sevdiğimiz bu ülkeyi değiştireceğiz, kararlıyız" denilirken, üç ildeki etkinlik programına yer verildi.

Açıklama ve etkinlik programı şöyle:

2020'Yİ KAZANMAK İÇİN

Umuda, örgütlülüğe, halkın şölenine çağrı!

Ücretler yerlerde sürünüyor… İnsanlar tazminatsız işten atılıyor… Gıda maddeleri hem pahalı hem zararlı… Ormanlarımız yok ediliyor... Elektrik, doğalgaz, su, toplu ulaşıma sürekli zam… Eğitim ve sağlık sistemi çökmüş durumda… En temel insan hakları askıya alınmış durumda… Kadınlarımız öldürülüyor… Çocuklarımıza tecavüz ediliyor…

Böyle bir ülkede elbette yaşamak istemiyoruz. İstemiyoruz ve hiçbir yere gitmiyoruz!

Çok sevdiğimiz bu ülkeyi değiştireceğiz, kararlıyız.

Kadına, çocuğa kimse dokunamayacak. Doğayı, tarihsel mirasımızı gözünü paradan başka bir şey görmeyen şirketlerin insafına terk etmeyeceğiz. Eğitim ve sağlık hizmetleri herkese eşit ve ücretsiz hale gelecek, okullarımızda cehaletin ve yobazlığın değil aklın ve bilimin sözü geçecek. Isınma, barınma, aydınlanma, su gibi temel gereksinimler ücretsiz karşılanacak. Emekçileri kimse sömüremeyeceği için, herkes insanca yaşayacak. Herkesin işi olacak. Sanayimiz ve tarımımız ülke ve toplum çıkarları doğrultusunda yeniden planlanacak. Eşitlikçi ve özgürlükçü bir düzen kurulacak.

Bunun için dost elimizi uzatıyoruz. Sözümüzü, şarkımızı, yüreğimizi ve aklımızı, Aydınlık bir Türkiye hedefimizi paylaşmak için…