Seferihisarlılar Hatun Güneş için yürüdü: Düzeniniz batsın, kadınlar yaşasın!

İzmir Seferihisar'da Hatun Güneş'in katledildiği yerde, Seferihisar Kadın Dayanışma Komitesi ve Akarcalılar Derneği’nin çağrısıyla aralarında ÇYDD, Eğitim-İş, Alevi Kültür Derneği’nin de olduğu çok sayıda dernek, sendika ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla geniş çaplı bir eylem gerçekleştirildi.

Seferihisar ilçesinde bir fırında çalışan, bir çocuk annesi 27 yaşındaki Hatun Güneş geçtiğimiz gün "eski sevgilisi" olduğu öne sürülen katil Yusuf Kaçar tarafından araçtan açılan pompalı tüfeğin ateşlenmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Eylemde Seferihisar Kadın Dayanışma Komitesi adına söz alan Duygu Benzer, "Seferihisar'da bir fırında çalışan Hatun Güneş çocuğuyla birlikte yaşamak için mücadele eden yüzlerce kadından biriydi. Bizler Seferihisar Kadın Dayanışma Komitesi olarak komşularımızın, arkadaşlarımızın, çalıştığı fırından her gün ekmek aldığımız tanıdıklarımızın aramızdan kayıp gitmelerine seyirci kalmayacağız" dedi.

Benzer şöyle konuştu:

"Gericilikten beslenen bu düzenin kadınlara düşman olduğunu her fırsatta söylemeye devam edeceğiz. Düzenin devamını gericiliğe sararak sağlamaya çalışan bu çürümüş zihniyet bu sayede kadınlara saldırıyı, şiddeti ve cinayetleri de meşru kılmaktadır.

Biliyoruz ki sömürü üzerine kurulu bu düzen devam ettiği müddetçe her geçen gün katmerlenerek artan kadına yönelik şiddetin ve cinayetlerin son bulma olasılığı yoktur.

Biz kadınlar için her geçen gün daha fazla sömürüldüğümüz, şiddete maruz kaldığımız, öldürüldümüz bu düzenin yıkılmasından başka çare kalmamıştır.

Bir kez daha ilan ediyoruz: Bu düzenin bizi teker teker yaşamdan koparmasına izin vermeyeceğiz. Hatun Güneş cinayetinin sonuna kadar da takipçisi olacağız."

Akarcalılar Derneği'nde yapılan basın açıklaması sonrasında Hatun Güneş'in katledildiği Tuzla Caddesi'ne kadar “Düzeniniz batsın, kadınlar yaşasın”, Eşitlik, özgürlük kadınlarla gelecek" sloganları eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşün sonunda Güneş'in katledildiği yere karanfiller bırakıldı.