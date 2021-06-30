MESAM'da Arif Sağ dönemi bitti, Orhan Gencebay'ın manevi oğlu kazandı

Türkiye Musıki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM) 16. Olağan Genel Kurulu İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde bugün gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1.300 üyenin katıldığı MESAM’ın toplantıda, Recep Ergül (Değişim ve Reform Grubu), Cahit Berkay (Demokrasi Grubu) ve Sümer Ezgü (MESAM Birlik ve Yenilik Grubu) liderliklerindeki üç ayrı liste yarıştı.

Divan heyetinin oluşması, önergelerin kabulü ve yönetim seçiminin blok veya çarşaf liste metodu ile yapılmasına ilişkin oylamalarda, Berkay ve Ezgü birlikte hareket etmelerine rağmen, Ergül’ün grubu yaklaşık yüzde 60 civarında destek aldı.

'MESAM’da çalışan oligarşisi var, arkalarındaki sendikaya güvenmesinler'

Ergül, yeni dönemde yapacakları projeleri açıkladıktan sonra geçmiş Yönetim Kurulu’na, Ali Rıza Binboğa’ya ve Ardahan Belediye Başkanı, halk müziği yorumcusu Faruk Demir’e dönük eleştirilerini dile getirdi. Ergül, özellikle MESAM çalışanlarının bir bölümünü sert sözlerle eleştirirken, bir grup müzisyenin kendisini alkışlı tezahüratlarla desteklediği dikkat çekti. Ergül, “MESAM’da çalışan oligarşisi var. 88 kişinin yaptığı işi 30 etkin eleman çok rahat bir şekilde yapar. Bu insanlar sizin telefonlarınıza çıkmıyorlar, zaman zaman sizi azarlıyorlar. Bu kurumun patronu sizsiniz. Çalışanların sendikası olmuş olabilir. Ortalama 5-6 bin TL maaş alıyorlar, yılda iki kez ikramiye, yol, yemek parası, yakacak yardımı alıyorlar. Bari görevlerini düzgün bir şekilde yerine getirsinler” diyerek MESAM’daki emekçilere dönük tavrını ortaya koydu.

Cahit Berkay – Sümer Ezgü: 'Demokratik olmayan seçimi protesto ediyoruz'

Cahit Berkay ve Sümer Ezgü grupları, yaptıkları değerlendirme sonrasında seçimden çekilme kararı aldılar. Her iki grup adına Metin Karataş, “Sevgili Dostlar, uzun süredir uğradığımız haksızlığı giderebilmek için beklemiş olduğumuz Mesam Genel Kurul’ unda, sayısal çoğunluğu ele geçiren grubun blok listeyi dayatması ve bu önergelerinin kabul edilmesi sonucu, bağımsız girecek arkadaşların seçilme hakkının ortadan kaldırıldığını ve bunun demokratik olmadığını düşündüğümüzden! 'Mesam Demokrasi Grubu' ve bize destek veren 'Yenilik ve Birlik Grubu' ile birlikte, demokratik olmayan bu yöntemi meşrulaştırmamak adına protesto ederek seçime girmeme kararı aldık ve çekildik! Mesam’a tekrar demokratik teamülleri hakim kılmak için mücadelemiz devam edecek, demokrasi mücadelesi uzun bir maratondur bizim nefesimizi kesemezler. Mesam’a seçilecek üst kurullara başarılar diliyoruz, iyi yaptıklarını alkışlayacağız, olumsuz olanlarıda eleştireceğiz. Kamuoyuna saygılarımızla” açıklamasıyla, kararlarını sosyal medyadan duyurdu.

Ergül’ü destekleyenlerden horonlu kutlama

Recep Ergül’ün destekçileri ise tek liste halinde girdikleri seçimdeki erken zaferlerini horon teperek kutladı.