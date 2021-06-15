Aylin Aslım: Orhan Gencebay’ın manevi oğlu devletin müzisyenlere yardımını kendi parası gibi yansıtıyor

Aylin Aslım, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği MESAM’ın 30 Haziran’da yapılacak 16. Olağan Genel Kurulu öncesinde görüşlerini paylaştı.

ANKA'ya konuşan Aslım, Orhan Gencebay’ın manevi oğlu olarak bilinen ve 2011 Genel Seçimleri’nde AKP’den Kars milletvekili aday adayı olan Recep Ergül'ün, müzisyenlere pandemi nedeniyle verilecek 3 bin liralık maddi desteği, kendi seçim vaadiymiş gibi sunmaya teşebbüs ettiği iddialarını değerlendirdi:

Müzisyenlere destek ödemelerinde şaibe iddiası

“Haziran sonu MESAM’da genel kurul var. Genel kurul öncesi müzisyenlere mesajlar geliyor. Bir seçim propagandası olarak, ‘Bize yazın, bizim şu kadar kişi kontenjanımız var, müzisyenler için verilen desteği almanızı sağlayacağız’ şeklinde mesajlar yazılıyor müzisyenlere. Bu nasıl olabiliyor, bu çok ciddi bir şaibe. Çünkü meslek birliklerine bile belli bir kontenjan verilmiş bakanlık tarafından. Her başvuran müzisyen alamayacak yani bu desteği.

Ve bu insanlar diyor ki, insanlar diyorum çünkü sadece Recep Ergül değil bir kişi daha var onun da Orhan Gencebay’ın asistanı olduğu anlaşılıyor. O da MESAM üyelerine mesaj atıyor ve ‘Şu kadar kişilik kontenjanımız var, bize başvurun, biz bu parayı almanızı sağlayacağız’ diyor. Meslek birlikleri üzerinden dağıtılması gereken bir para nasıl şahıslara verilebiliyor, kim veriyor, hangi titriyle bu insanlar bu paraları vaat ediyor MESAM üyelerine?"

Aslım, Sümer Ezgü’nün başkanlığını yaptığı MESAM Birlik ve Yenilik Grubu’nun listesinden Yönetim Kurulu’na aday olduğunu da belirtti.

Aylin Aslım

'AKP’nin MESAM’ı tam anlamıyla ele geçirme teşebbüsü'

Aylin Aslım yaptığı açıklamada Orhan Gencebay’ı eleştirerek, AKP iktidarının MESAM’ı ele geçirme niyeti olabileceğini vurguladı:

"Burada bir sürü soru var, o zaman Orhan Gencebay mı aday MESAM’a? Dediğim gibi ülkenin şu anki karmakarışık, yolsuzluklarla pisliğe bulanmış gündeminden de farklı değil MESAM’ın gündemi. ‘Orhan Gencebay bu işin neresinde’ diye soruluyor ister istemez. Bu 3 bin liralık maddi desteği MESAM üyelerine vaat eden kişilerin bir tanesi Orhan Gencebay’ın manevi oğlu diye tanınıyor, diğeri de Orhan Gencebay’ın asistanı diye tanınıyor. Şimdi bu desteği seçim öncesi üyelere, seçim vaadi gibi sunmaya teşebbüs eden iki kişi Hakan Sarıca ve Recep Ergül seçime girmeden önce kendi şahsi inisiyatifleri varmış gibi, bu parayı onlar dağıtıyormuş gibi vaat ediyorlar. ‘Bize yazın biz bu parayı size tahsis edeceğiz’ diyorlar.

Bu kişilerin ortak özelliği Orhan Gencebay ama Orhan Gencebay seçime katılmıyor. Orhan Gencebay bu seçimin neresinde siz karar verin. Takdir edersiniz ki ülkenin bütün müzisyenlerinin telif haklarının pay edildiği bir platform MESAM. İktidara yakınlığıyla bildiğimiz Orhan Gencebay’ın seçimlere bu kadar indirekt bir şekilde ama aslında gayet direkt bir şekilde müdahale ediyor olması AKP’nin MESAM’ı tam anlamıyla ele geçirme teşebbüsü olarak görülebilir."