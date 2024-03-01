İsrail’den korkunç katliama ‘izdiham’ kılıfı, ABD’den İsrail’e yine destek

İsrail ordusunun, önceki gece Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan ve halen 300 bine yakın Filistinlinin açlıkla boğuştuğu Gazze kentinde gıda yardımı bekleyen Filistinlilere saldırısında ölenlerin sayısı 112'ye yükseldi. 760 kişiyse yaralı.

ABD katliamın ardından toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden İsrail’i kınayan bir açıklama çıkmasını yine engelledi.

Katliama karşı dünyadan tepkiler sürerken yardım kamyonlarına yönelen Filistinlilere ateş açtığını itiraf eden İsrail ordusu, ölümlere ve yaralanmalara “izdiham” ve “ezilmelerin” yol açtığını iddia etti. Görgü tanıkları ve hastane yetkililerinin açıklamaları İsrail’i yalanlıyor.

Hamas İsrail’in gerçekleştirdiği korkunç katliam hakkında aldatma ve yalan bilgi aktardığını duyurdu. Filistin yönetimi de İsrail ordusunun yardım bekleyen Filistinlileri kasıtlı ve soğukkanlı bir şekilde hedef aldığını açıkladı.

Ölü sayısı artıyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kudra, Nablusi Kavşağı'ndan Şifa Hastanesi'ne 8 cesedin daha getirildiğini ve İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 112'ye yükseldiğini, 760 da yaralı olduğunu kaydetti.

Kudra, Nablusi Kavşağı civarında hâlen cesetler olduğunu kaydetti.

Görgü tanıkları ve yaralılar anlattı

El Cezire’ye konuşan görgü tanıkları İsrail’in yalnızca kalabalığa ateş açmadığını yardım bekleyen kalabalığa İHA’lardan füzeler ve topçu ateşiyle de saldırdığını söyledi.

Al Awda Hastanesi Müdürü Mohammed Salha da hastaneye kaldırılan 161 yaralıdan çoğunluğunun silahla vurulmuş olduğunu belirtti.

BBC’de yer alan haberdeyse Filistinli bir görgü tanığının ölenlerin büyük bölümünün kamyonların altında ezilerek yaşamlarını yitirdiğini söylediği kaydedildi.

Saldırıdan yaralı kurtulan Suheyb Şaban da AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesine ve mide sorunları yaşayan tek kız kardeşine yiyecek alabilmek için ilk kez Nablusi bölgesine gittiğini söyledi.

Şaban, yardım getirecek araçları beklemeye ve un almaya gittiğini, tırın üzerine çıkarak 25 kiloluk bir çuval aldığını ancak tırdan indikten sonra İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığını anlattı.

Saldırıda yaralanan Filistinli çocuk Abdulkerim Lebed, aç olduklarını ve un alabilmek için Nablusi Kavşağı'na gittiğini söyledi.

Lebed, "İsrail tankları tırların önüne geçti ve üzerimize ateş açtılar. Biz de kurşunlar yanımızdan geçerken kum tepesine kaçtık. Kız kardeşimin eşiyle birlikte kaçtık ama kurşunlar doğrudan elimize ve sırtımıza isabet etti." dedi.

Lebed, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki insanların yiyecek ve yardım olmadan hayatta kalmaya çalıştığını vurguladı.

Kemal Advan Hastanesi Acil Servis Başkanı Dr. Mustafa Naim, saldırıda ölen ve yaralananların çoğunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan ve açlığını giderebilmek için un almaya gidenler olduğunu söyledi.

Naim, bir aydır, İsrail kuşatması altında yiyeceklerin tükenmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki insanlar arasında yetersiz beslenmeye bağlı vakalar gördüklerini vurguladı.

Hamas: İsrail yalan bilgi aktarıyor

Hamas'tan saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist ordu, halkımızın sistematik öldürülmesini meşrulaştırmak için önemsiz bir hikaye anlatarak, gerçekleştirdiği korkunç katliam hakkında aldatma ve yalan bilgi aktarmaktadır” ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun, Filistin halkına karşı soykırım savaşı başlattığından bu yana "yanlış bilgilendirme ve yalanı" yaygın şekilde kullandığı belirtilen açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı’na, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne ve tüm insan hakları kurumlarına "bu iğrenç suçu belgelemeleri ve bu haydut işgal varlığını işlediği suçlardan ve ihlallerden sorumlu tutmak için gerekli önlemleri almaları" çağrısında bulundu.

Filistin BM Daimi Temsilcisi: Onlarcasının kafasına kurşun sıkılıyor

Filistin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail askerlerinin, insani yardım bekleyen Filistinlileri "kasıtlı hedef alıp öldürdüğünü" belirtti.

Mansur, New York'taki BM Genel Merkezi'nde, BM Güvenlik Konseyi’nin kapalı oturumu öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Kafalarda soru işareti varsa bu, insanları dizginlemek için havaya ateş açmak gibi bir şey değil. Onlarcasının kafasına kurşun sıkılıyor. Kasıtlı hedef alınıp öldürülüyor." dedi.

Mansur, "Biliyorsunuz bu çirkin katliam, Güvenlik Konseyi felç olduğu ve vetolar kullanıldığı sürece bu durumun devam edeceğinin ve Filistin halkının hayatına mal olacağının kanıtıdır" şeklinde konuştu. Mansur “BM Güvenlik Konseyi’nin artık yeter demesi gerekir" dedi.

ABD yine İsrail’e arka çıktı, BMGK’den kınama çıkmasını engelledi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde İsrail’i Gazze’de yardım bekleyen Filistinlilere karşı katliamdan sorumlu tutan Cezayir’in önerdiği açıklama ABD tarafından engellendi.

Saldırının ardından BM'nin New York'taki genel merkezinde yapılan BMGK toplantısında, üye devletlerin Gazze kentindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım konvoyuna saldırısına tepki niteliğinde açıklama yapılması konusunda müzakere yürütüldü.

BMGK'nin kapalı oturumunun ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

AA muhabirinin ulaştığı, İsrail'e karşı eleştirel açıklamalar içeren müzakere metninin, ABD'nin BM Daimi Temsilciliği tarafından kabul görmediği belirtildi.

Müzakere metninde, "Konsey üyeleri, İsrail güçlerinin Gazze'nin güneybatısında gıda yardımı bekleyen kalabalık topluluğa açtığı ateş sonucu 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 750 kişinin de yaralandığını belirten raporlardan derin endişe duyduklarını ifade ediyor” cümlelerine yer verildi.

Metinde, uluslararası insani hukuka uygun olarak Gazze Şeridi'ndeki sivilleri, hayatta kalmak için "vazgeçilmez olan temel hizmetlerden ve insani yardımdan mahrum bırakmaktan kaçınma" çağrısı yer aldı.

Aksi durumda, Gazze'deki 2,2 milyon kişinin tamamının "endişe verici düzeylerde akut gıda sorunuyla karşı karşıya kalacağı" kaygısı dile getirildi.

Konsey üyeleri müzakere metninde İsrail'i, Gazze'ye insani yardımın girebilmesi için sınır geçişlerini açık tutmaya, insani ihtiyaçları geniş ölçekte karşılamak için ek geçişlerin açılmasını kolaylaştırmaya çağırdı.

Yardım kamyonlarının kime ait olduğu belirsiz

Öte yandan Guardian’ın aktardığına göre yardım kamyonlarını kimin gönderdiği de belirsiz.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı UNRWA, 5 Şubat’ta yardım konvoyuna İsrail ordusunun ateş açması nedeniyle bu tarihten sonra Gazze Şeridi’nin kuzeyine yardım kamyonu göndermemişti. İsrail ordu sözcüsü Peter Lerner de dün yaptığı açıklamada yardımları kimin tedarik ettiğini bilmediğini öne sürdü.

Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım suçuyla yargılanan İsrail mahkemenin aldığı tedbir kararlarına da uymayarak Gazze’ye yardım geçişlerini engelliyor.