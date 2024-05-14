15 yaşındaki çocuk, iş cinayetinde hayatını kaybetti: 'Siyasiler aracılığıyla aileye baskı' iddiası

10 Mayıs Cuma günü Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde Abdullah Çevik isimli 15 yaşındaki çocuk, çalıştığı inşaatta kafasına briket düşmesi sonucu yaralanarak Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneden “Gerekli sistem yok” denilerek gönderildiği iddia edilen Çevik, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.

Abdullah Çevik’in ailesi, Avukat İbrahim Halil Aydın aracılığıyla hastanedeki yetersizlikle ilgili bir açıklama yaparak konunun takipçisi olacaklarını kaydetti. Açıklamada, bilgisayarlı tomografi olmadığı için başka hastaneye kaldırılan Çevik’in, önce eve gittiği, ardından durumunun kötüleşmesi üzerine ailesinin imkanlarıyla başka bir hastaneye nakledildiği söylendi.

Hastanenin iddiası ise Çevik ailesini yalanlar yönde. Hastane, Abdullah Çevik’in tedavisi devam ederken ailesi tarafından hastaneden çıkarıldığını belirtti.

Ortaya atılan iddialar, müteahhit ve inşaat sahibinin siyasiler aracılığıyla aileye, olayın kayıtlara geçmemesi için Abdullah Çevik’i hastaneden çıkarmasına dair baskı yaptığı yönünde.

‘Abdullah, Şanlıurfalı binlerce çocuk işçiden yalnızca biriydi’

Süreci takip eden, Çevik ailesinin avukatlığını üstlenen Av. İbrahim Halil Aydın ile süreci, ihmaller zincirini, aile ve hastanenin açıklamalarını konuştuk.

Aydın, Çevik’in çalışmak zorunda kalan binlerce Şanlıurfalı çocuktan biri olduğunu söyledi. Çocuk işçiliği gerçeğini hatırlatan Aydın, Çevik’in inşaat işlerine gittiğini söyleyerek şu sözleri kaydetti:

“10 Mayıs 2024 tarihinde çalıştığı inşaatta başına briket düşmesi sonucu yaralanıp hastaneye kaldırılan Abdullah Çevik isimli 15 yaşındaki çocuk maalesef kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay Şanlıurfa’nın merkez ilçesi olan Eyyübiye’de gerçekleşti. Henüz 15 yaşında olan Abdullah, ailesine katkıda bulunmak amacıyla inşaat işlerine gitmekteydi. Abdullah, Şanlıurfalı binlerce çocuk işçiden yalnızca biriydi. Yaz aylarının gelmesiyle beraber çocuklu aileler farklı illere mevsimlik işçi olarak giderken, kimileri ise Şanlıurfa’da kalıp çalışıyor.”

‘15 yaşındaki Abdullah Çevik malumun ilanıydı’

Çocuk işçilerin işyerlerinde baskıya maruz kaldıklarını ve henüz acemi oldukları için sıklıkla iş kazası yaşandığını söyleyen Aydın, çocuk işçilerin yaşadığı iş kazalarının büyük kısmının da kayıtlara geçmediğini belirtti:

“Çalışan çocuk işçiler işyerinde baskıya maruz kalıyor, henüz üzerlerinden atamadıkları acemilikleri sebebiyle maalesef iş kazaları yaşıyor. Bunların çok büyük bir kısmı kayıtlara geçmiyor. Bundan dolayı çocukların yaşamış oldukları iş kazalarıyla ilgili sağlıklı bir çalışma bulunmuyor.”

Şanlıurfa’da çalışan binlerce çocuk işçi olduğunu söyleyen Aydın, “15 yaşındaki Abdullah Çevik malumun ilanıydı” dedi:

“Her yıl binlerce çocuğun mevsimlik işçi olarak çalıştırıldığı Şanlıurfa’da bu tarz kazaların yaşanması maalesef şaşılacak durum değil. Yani 15 yaşındaki Abdullah Çevik malumun ilanıydı.”

Ailenin ve hastanenin söyledikleri birbiriyle çelişiyor: Siyasiler aracılığıyla aileye baskı mı yapıldı?

Çevik’in hastaneye kaldırılma sürecini anlatan Aydın, hastane ve ailenin birbiriyle çelişen iddialarına değindi.

"Aile hastaneyi ihmalden dolayı suçlamakta. Hastane ise çocuğun tedavisi devam ederken ailenin çocuğu doktorun izni olmadan hastaneden çıkarıp götürmekle suçlamakta” diyen Aydın, aileye siyasiler aracılığıyla baskı yapıldığının iddia edildiğini kaydetti. Ailenin bunu kabul etmediğini söyleyen Aydın, bu iddianın doğruluğunu tespit etmenin çok zor olduğunu belirtti:

“Abdullah işyerinde başına düşen briket sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tedavilerden sonra eve gitti ve daha sonra tekrardan rahatsızlanması sonucu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, aile hastaneyi ihmalden dolayı suçlamakta. Hastane ise çocuğun tedavisi devam ederken, ailenin çocuğu doktorun izni olmadan hastaneden çıkarıp götürmekle suçlamakta. Hastanenin iddiası doğru ise aile, Abdullah’ın yaşadığı iş kazasının kayıtlara geçmesini engellemeye çalışmış. Bu konuda aileye kimin baskı yapmış olabileceği ise muamma. Zira siyasiler vasıtasıyla aileye baskı yapılmış olduğu söylenmekte ama doğruluğunun tespit edilmesi çok zor. Yine ailenin inşaat sahibi ve müteahhit tarafından baskıya maruz bırakıldıkları söylenmekte ancak aile bunu kabul etmemekte.”

‘İşveren ve diğer sorumlular adam öldürmeden dolayı yargılanacak’

İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasal süreçleri anlatan Aydın, Abdullah’ın çalıştırılmasının zaten yasak olduğunu söyleyerek, işverenin iş sağlığı ve güvenliği konusunda tedbir aldığını düşünmenin olağandışı olduğunu kaydetti. Aydın, işveren ve diğer sorumluların adam öldürmeden yargılanacağını söyledi:

“İş kazalarında cezai yaptırım yoluna gidilebilmesi için iş sağlığı ve güvenliği konusunda işveren veya vekillerinin ihmalinin bulunması gerekmekte. İşveren kasti harekette bulunmadığı takdirde taksirle öldürmeden dolayı yargılanacak ve cezalandırılacak. Ayrıca iş kazası gerçekleştikten sonra üç gün içerisinde bu durumun işveren tarafından SGK’ya bildirilmesi gerekmekte. Zaten çalıştırılması yasak olan Abdullah’ın işvereninin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda tedbir aldığını düşünmek olağandışı. Bu durumda işveren ve diğer sorumlular adam öldürmeden dolayı yargılanacak.”

Savcılığın olay yeni yaşandığı için dosyayı gizli tuttuğunu ve bu nedenle neler yapıldığını bilmediklerini söyleyen Aydın, ilerleyen süreçte dosyanın takipçisi olacaklarını ve kamuoyunu aydınlatacaklarını belirterek sözlerini noktaladı:

“Olay daha yeni yaşandığından dolayı savcılık dosyayı gizlilikle sürdürmektedir. Henüz dosyada neler yapıldığını bilmiyoruz. İlerleyen süreçte dosyanın takipçisi olacağız ve kamuoyunun bu konuda aydınlatılması adına gerekli bilgilendirmeyi sağlayacağız.”