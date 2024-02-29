İsrail'den katliam: Yardım bekleyen Filistinlilere saldırıda en az 104 ölü, 760 yaralı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kudra, İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 104'e yaralı sayısının 760'a çıktığını belirtti.

Sözcü Kudra, İsrail’in saldırısında ölen ve yaralananların Gazze’nin kuzeyindeki hastanelere sevk edildiğini aktararak "Sağlık ekipleri, hâlâ kısıtlı imkanlarla ciddi vakalarla ilgilenmeye devam ediyor" ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağında insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almıştı.

Görgü tanıkları, İsrail'in ölü ve yaralıları Şifa Hastanesi'ne taşıyan sağlık ekipleri ile sivilleri de hedef aldığını açıklamıştı.

AA'nın aktardığına göre Gazze'deki hükümet yaptığı açıklamada, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğunu vurgulayarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü" ifadelerini kullanmıştı.

İsrailli askeri yetkili kalabalığa ateş açtıklarını itiraf etti

El Cezire'nin aktardığına göre İsrail ordusunun X hesabından yapılan açıklamada kalabalığın yardım kamyonlarını "yağmaladığı", bu sırada çıkan izdihamda onlarca Filistinlinin "ezilerek" yaralandığı öne sürüldü.

Times of Israel'de yer alan habere göre ise İsrailli bir askeri yetkili kalabalıktan bazı kişilerin yardım dağıtımını denetleyen İsrail güçlerine doğru yönelerek onları "tehlikeye attığını" öne sürdü, askeri yetkili bunun üzerine İsrail askerlerinin kalabalığa ateş açtığını doğruladı.

Hamas'tan Arap Birliği ve BMGK'ye acil toplanma çağrısı

Hamas, Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) İsrail'i "Gazze'deki kitlesel katliamı ve etnik temizliği durdurmaya" zorlayacak kararlar almaları için acil toplanma çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan açıklamada "Arap Birliği ile BMGK'yı acilen toplanmaya; İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği toplu kıyımları ve etnik temizliği durdurmaya zorlayacak kararlar almaya çağırıyoruz." denilirken, söz konusu katliamın tüm sorumluluğunun, İsrail ile ABD Başkanı Joe Biden'a ait olduğu belirtildi.

Arap ülkelerine Gazze'de yaşanan soykırım karşısında sessizliğini bozma, uluslararası topluma da katliam ve ihlalleri durdurma konusundaki sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunulan açıklamada, gıda yardımlarının güvenli bir şekilde ulaştırılması için gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Filistin Devlet Başkanlığı'ndan acil ateşkes çağrısı

Filistin Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada bu katliamla birlikte İsrail'in işlediği savaş suçlarına bir yenisinin eklendiği belirtildi. Sivillerin korunması için acil ateşkes çağrısı yapıldı. Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda saldırının hemen ardından olay yerinden çekilen görüntülere de yer verildi.