CHP’nin esasa girmeden ‘şeklen’ yaptığı ‘Diyanet Akademisi’ başvurusu AYM’den ret yedi

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle (CBK) “Diyanet Akademisi Başkanı” atama yetkisinin verildiği kararı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşımıştı.

Dönemin üç grup başkanı olan Engin Altay, Engin Özkoç, Özgür Özel ve 132 milletvekilinin imzasıyla yapılan AYM başvurusunda, kararın iptali ve yürütmeyi durdurma talep ediliyordu. İncelemenin sonunda AYM başvuruyu reddetti.

Esastan neden itiraz edilmedi?

CHP yapılan başvuruda, alınan karara esastan yani özden değil şeklen itiraz etti. Bu sebeple, Cumhurbaşkanı'na “Diyanet Akademisi Başkanı” atama yetkisi verilen kararda yalnızca gerekçenin olmaması anayasaya aykırı olarak değerlendirilip iptali istendi. Diyanet'i bir eğitim statüsüne sokan Diyanet Akademisi'ne yönelik esastan bir iptal başvurusunda bulunmayan ve hatta Meclis'te yasa geçerken kabul oyu kullanan CHP'nin başvurusu reddedildi.

Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan kararda CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’ni gerekçe yönünden denetim kapsamına gireceği yönündeki iddiası AYM tarafından reddedildi. AYM bu kararda, önceki ilke kararına gönderme yaparak gerekçe eksikliğinin şekil yönünden denetim kapsamına girmeyeceği belirtti.

AYM kararda, gerekçenin şekil yönünden değil, esas inceleme ve denetim yönünden önemli olacağını da vurguladı. CHP’nin söz konusu olan başvurusunda esasa yönelik, anayasaya aykırılığın olmadığı görüldü.

CHP ve İYİP kabul oyu vermiş, HDP çekimser kalmıştı

Diyanet Akademisi Yasası 16 Mart 2022’de CHP’den 22, İYİP’ten 12 milletvekilinin kabul, HDP’den 10 milletvekilinin çekimser oy vermesiyle yani muhalefetin de desteğiyle kabul edilmişti.

Oylamaya CHP’den 114, HDP’den 46, İYİP’ten 23, Memleket Partisi’nden 2, TİP’in 4 milletvekili katılmamıştı. Yasa, "Diyanet’i bir eğitim kurumu haline getiriyor" eleştirilerine yol açmıştı.