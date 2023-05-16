Bir işçi yaşamını yitirmişti: Aynı ocakta yeniden heyelan oldu

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren Mates Madencilik'e ait tesiste Darkale mevkisinde bulunan yer üstü linyit ocağında, 9 Mayıs'ta hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana gelmişti. Bölgede bulunan kamyon ve iş makinelerindeki 6 işçi toprak altında kalmış, Fesih Acar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

İşçiler üç ay önce heyelan için uyarı yaptığı ancak herhangi bir önlem alınmadığı ortaya çıkmıştı.

soL'un edindiği bilgiye göre, aynı alanda bugün yine bir heyelan oldu. Daha önce gerçekleşen heyelanla ilgili bölgede bilirkişi heyetinin beklendiği, bu nedenle 1 haftadır açık ocakta çalışma yapılmadığı öğrenildi.

Mates Madencilik'i nereden tanıyoruz?

Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) bağlı Ege Linyitleri İşletmesi bünyesinde verilen saha karşılığında üç yıldır Elmalı Kömür Havzası'nı işletme hakkını rödovans usulüyle elinde bulunduran Mates Madencilik, daha önce de sık sık işçi düşmanı uygulamalarıyla gündeme gelmişti.

Şirket 2022'de işçilerine her yıl ödemesi gereken kömür hakkını vermemiş, işçiler duruma tepki göstermişti.

Madendeki iş güvenliği açıkları da geçtiğimiz aylarda gündeme gelmiş, maden işçileri sağlıksız ve güvencesiz koşullarda çalışmaya zorlandığını, mobbinge maruz kaldığını anlatmıştı. İşçiler 220 kişi çalıştıkları madende iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulunmadığını, doktor, ambulans, sağlık çalışanı olmadığı için olası bir kaza ihtimali nedeniyle endişeli olduklarını dile getirmişti.

Maden sektöründe kamu işletmelerine ait sahalar 1980'li yıllardan itibaren özelleştirme, taşeronlaşma ve rodövans gibi uygulamalarla özel sektöre devredilmeye başlanmıştı. Kamu işletmeleri, bazı maden sahalarını kamu elinde işletilmesinin verimsiz olacağı ve ekonomik olarak işletilmesinin maliyetleri arttıracağı gibi gerekçelerle özel sektöre çeşitli yollarla devretti. Aslında madenlerde bir özelleştirme yöntemi olarak değerlendirilebilecek rödovans sözleşmelerinde, ruhsat sahaları üretim için özel sektöre devrediliyor. Özel sektörün üretim yaptığı bu tür maden sahalarında üretim ve maliyet baskısı ile birlikte patronlar işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini göz ardı edip kâr etmeye odaklanıyorlar. Ayrıca maden sahalarında işçiler düşük ücretle ve kötü koşullarda çalıştırılıyorlar.