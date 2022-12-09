Soma Mates Madencilik’ten madenciye kömür yok

Soma’da Türkiye Kömür İşletmeleri’ne bağlı Ege Linyitleri İşletmesi bünyesinde verilen saha karşılığında iki yıldır Elmalı Kömür Havzasını İşletme hakkını elinde bulunduran Mates Madencilik, işçilerine her yıl ödemesi gerek kömür hakkını vermiyor.

İşyeri uygulaması gereği her yıl işçilerine kömür yardımı yapması gereken Mates Madencilik isimli şirket, bu sene işçilere kömür yardımı yapmayacağını duyurdu. Duruma ilişkin işletme yöneticilerinden açıklama bekleyen işçilere ise bu kararın gerekçesinde dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Promosyon ücretleri patronun cebinde mi?

Şirketin işçiler adına bankalarla promosyon görüşmesi yaptığı ve bu promosyon ödemelerinin patronun cebine kaldığı yönündeki söylentiler üzerine işçiler bu konuyu da şirket yönetimine sordu. Şirket yöneticileri ise promosyonlara dair hiçbir soruyu kabul etmediklerini belirterek işçilerin bu yöndeki taleplerini yanıtsız bıraktılar.

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