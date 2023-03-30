Somalı madenciler isyan etti: 'İnsani koşullarda çalışmak istiyoruz'

Manisa Soma'da Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı Ege Linyitleri İşletmesi bünyesinde verilen saha karşılığında üç yıldır Elmalı Kömür Havzasını İşletme hakkını elinde bulunduran Mates Madencilik daha önce emekçilerin banka promosyonu ve kömür hakkını gasp etmesiyle gündem olmuştu.

Şirket bu kez de maden sahasındaki iş sağlığı ve güvenliğini hiçe alan tutumuyla gündeme geldi. İşyerinde çalışan madenciler, çalışma koşullarına isyan ederek, "Türkiye gündemini artık ölüm haberleriyle meşgul etmek istemiyoruz. Madencinin hayatı ölmeden de haber değeri taşımalı. İş sağlığı ve güvenliğini sağlayan insani koşullar altında bir çalışma hakkı istiyoruz" dedi.

'İş sağlığı ve güvenliği uzmanı yok'

220 maden emekçisinin çalıştığı madende yaklaşık iki aydır iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmadan çalışıldığı öğrenildi. Şirkette hâlâ doktor ambulans sağlık çalışanı olmaması, işçilerin olası bir kaza ihtimali durumunda karşılaşacakları sürece ilişkin endişeye neden oluyor.

Mates Madenciliğe verilen sahanın yüksek rakımlı olması nedeniyle çalışmalar sisli havalarda da yoğun olarak devam ediyor. Görüş mesafesinin kimi yerlerde 10 metreye kadar düştüğü bölgede üretimin devam etmesiyle kamyon ve pikap şoförlerinin kaza riski altında çalışıldığı söyleniyor.

Yeni başlayan işçilere eğitimsiz işbaşı

Yeni başlayan kadın ve erkek işçilere kıyafet, ayakkabı, iş sağlığı eğitimi verilmeden sadece baret verilerek işbaşı yaptırılıyor.

Tuvaletlerle soyunma odalarından da şikayetçi olan işçiler, koşullarının "içler acısı halde" olduğunu anlatıyor.