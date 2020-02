Sendikalı oldukları için işten atılan maden işçileri Patronların Ensesindeyiz Ağı’na konuştu

Sendikalı oldukları için işten çıkarılan 11 arkadaşlarının işe iadesi ve 4 aydır ödenmeyen maaşlarının ödenmesi talepleriyle direnişlerini sürdüren Çanakkale'deki NESKO Madencilik işçileri Patronların Ensesindeyiz ağına konuştu.

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde NESKO Madencilik tarafından işletilen bakır madeninde çalışan 40 maden işçisi, sendikalı oldukları için işten çıkarılan 11 arkadaşının işe iadesi, 4 aydır ödenmeyen maaşlarının ödenmesi ve çalışma koşullarının düzeltilerek iş güvenliği önlemlerinin alınması talebiyle başlattıkları direnişi sürdürüyor. Diyafon bağlantısı kesilerek dış dünya ile iletişim olanağı elinden alınan işçiler, açlık grevine başladıklarını duyurmuştu.

Patronların Ensesindeyiz ağı madenin yakınında bulunan Çakır köyünü ziyaret ederek madenden atılan işçilerle görüştü. Toplam 82 mavi yakalı çalışana sahip şirketin işçilerin ücretlerini 3-4 aylık gecikmelerle geriden ödendiği belirtildi. İş güvenliği araçlarının sahte imzalarla verilmiş gibi gösterildiği, sağlıksız çalışma koşullarının olduğu vurgulandı.

İşçiler madende neler yaşandığını, sürecin nasıl ilerlediğini şu ifadelerle anlattı; “Maaşlar 3-4 aylık gecikmelerle ödeniyor. Bu kişi başı 2500 TL ortalamadan aylık 200 bin TL dört aylık 800 bin TL bedava kredi demek. Niye banka kredisi kullanıp boşuna faiz ödesin? İş güvenliği araçlarının verilmemesi de cabası. Eldiven, tulum, baret, çizme vb. tümü zimmet defterinde sahte imzalarla verilmiş gibi gösteriliyor. Sağlıksız çalışma koşulları ve kötü yemekler var. 82 işçiden 79’u DİSK Dev Maden Sen ile iletişim kurup, ocağın kapalı olduğu 2019 Aralık ve 2020 Şubat tarihleri arasında sendika üyesi oldular. İşletme 4 Şubat tarihinde tekrar faaliyete geçtiğinde sorunlar başladı. Sendikadan ayrılmalarına yönelik telkin ve baskılar sonuç vermedi ve 26 Şubat tarihinde iş kanununun 29. Maddesi gerekçe gösterilerek 11 işçi işten çıkartıldı. Şu anda kendini ocağa kapatmış olan 40 civarında maden emekçisi, işten atılan arkadaşlarının geri alınması, çalışma koşullarının düzeltilmesi ve maaş alacaklarının ödenmesi için direniyor. İşverenin şu ana dek yanıtı ocağa jandarma çağırmak, işçilerin tümünü işten atmakla tehdit etmek, ocaktaki direnişçilerin dışarısı ile iletişim sağladığı diyafonu kesmek oldu. Sendikanın savcılığa başvurma girişimi sonrası kesilen bağlantı tekrar açıldı. Köyde şirket sahibi Sebahattin YILDIZ ile 2009-2015 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ arasında akrabalık bağı olduğu dedikodusu vardı. Söylentinin soyadı benzerliğinden kaynaklandığını sanıyoruz ancak şirketin gelişim çizgisi ile AKP iktidarı dönemi özellikle de Taner YILDIZ ’ın bakanlık tarihleri arasındaki paralellik dikkat çekici.”

NEDİR BU 29. MADDE?

İşten ayrılan personel ile ilgili olarak SGK’ya bildirilen işten ayrılış bildirgesinde belirtilen işten çıkış kodlarından 29 No.lu İşten Çıkış Kodu, “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” demektedir. Bu durumda sendikalı olmak işverene göre ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı bir davranıştır.

NESKO MADEN KİMDİR?

1987 yılında metalik madenler kapsamında kurşun-çinko-bakır konsantreleri üretimine başlayan şirket, 2008 yılında isim hakkı ile birlikte satın alınarak Yıldızlar SSS Holding bünyesine katıldı. 2014’te Şebinkarahisar şubesinin hiçbir açıklama yapılmadan kapatılmasıyla 160 kişi işten çıkarılmıştı. CHP’nin Kahramanmaraş Afşin maden aramaları ile ilgili TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde şu ifadelere yer verilmişti;

“2015 yılında BER-ONER firmasının yükümlülüğünde iken, bu firmanın taahhütlerini yerine getirmemesi üzerine, firmanın ruhsatı, MİGEM (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) tarafından 2003 yılında 3213 Sayılı Maden Kanunu ve 04.04.1998 tarih ve 2307 Sayılı Uygulama Yönetmeliği uygulanarak iptal edilmiş midir? Adı geçen firma, ruhsatının iptal edilmesi üzerine MİGEM aleyhine Gaziantep 2. İdare Mahkemesinde dava açmış mıdır? Bu davanın Danıştay tarafından reddedilmesiyle hukuki sürecin tamamlandığı doğru mudur? Bu maden sahasının ruhsatı, Maden kanununun 47. Maddesi gereğince, 00379 ruhsat numarasıyla 2011 yılında MTA’ya verilmiş midir?

BER-ONER Firmasının adını NESKO MADENCİLİK olarak değiştirdiği ve bu firmanın da 2015 yılı Şubat ayında Yıldızlar Holding tarafından satın alındığı doğru mudur? BER-ONER Firmasının ruhsatı fesih koşulları oluştuğundan 2001 yılında, 3213 Sayılı Maden kanununa uygun olarak fesh edildiği halde, 2003 yılında değiştirilen Uygulama Yönetmeliğinin bir maddesi ilgi tutularak ve geriye doğru işletilerek anılan madenin devletin elinden alınarak NESKO Firmasına, dolayısıyla Yıldızlar Holding’e verileceği yönünde hazırlıklar yapıldığı iddiaları doğru mudur? Bu iddialara karşı bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?”

YILDIZLAR SSS HOLDİNG KİMDİR?

3S Madencilik Seramik İnşaat Nakliyat A.Ş olarak kurulan ve AKP iktidarı sürecinde büyümeye başlayan holding, 2003 yılında Söğüt Seramik’i ve Anatolia Seramik San. A.Ş’yi, 2004 yılında yapılan özelleştirme kapsamında Eti Gümüş A.Ş’yi almış ve ardından 2005 yılında “Madencilik”, “Seramik-Granit” ve “Enerji-Petrol-Makine” sektörlerinin ağırlıkta olduğu “Yıldızlar SSS Holding A.Ş.” ortaya çıkmış. Holdingleşme süreci hızla gerçekleşirken her geçen yıl büyümeyi sürdürmüştür. 2006 yılında “3S NAKLİYAT A.Ş, 3S SİGORTA ACENTELİĞİ A.Ş, 2008 yılında Türkiye’nin en büyük çinko-kurşun işletmelerine sahip olan “NESKO Maden ve Tic. A.Ş.”nin isim hakkı ile birlikte satın alınması, aynı yıl Yozgat Akdağ Madeni Rasih ve İhsan Maden Ltd. Şti. ile Ordu Kabadüz Zamantı Madencilik Ltd. Şti.nin alınması, yine 2006 yılında Çankırı Kurşunlu ilçesinde “GRANITO GIRARTO” granit fabrikasını alan holding daha sonra Gümüşhane’ye ayak basmıştır. “YILDIZ BAKIR MADENCİLİK A.Ş.” adı altında Gümüşhane Midi Cevher Zenginleştirme Tesislerinde bakır dışında altın üretimine başlamış, ardından “GÜMÜŞ MADENCİLİK İNŞ. PETROL TURİZM A.Ş” kurulmuş, ayrıca Petrol ve Gaz Araştırmalarının yapılabilmesi için 9 lisans alıp çalışmalar başlamış ve 3S ENERJİ VE MADEN ÜRETİMİ A.Ş. kurulmuş. Çankırı ili Orta ilçesindeki kömürlü termik santralin lisansı alınmış ve inşaatına başlamış, ardından YSSS ENTEGRE ORGANİK TARIM VE SÜT ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. A.Ş. kurulmuş, 2012 yılında ise “YILDIZLAR SSS PLAZA TURİZM İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.” kurulmak suretiyle, turizm sektörüne girmiştir.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]