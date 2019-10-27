SDG kuvvetleri sınırdan çekilmeye başladı

Rusya’yla Türkiye arasında imzalanan Soçi mutabakatına uyacağını duyuran Suriye Demokratik Güçleri, Türkiye sınırından 30 km geriye çekilmeye başladı.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Rusya ve Türkiye'nin Soçi'de ulaştığı anlaşma koşullarını tam olarak desteklediğini ve Suriye-Türkiye sınırından güçlerini geri çekmeye başladığını belirtti.

SDG’nin yaptığı açıklamada, kararın, Rusya ile yoğun istişareler yapıldıktan sonra alındığını söylendi.

Açıklamada, SDG'nin Rusya'ya "taahhütlerini yerine getirmesi ve Suriye Kürtleri ile Şam'daki merkezi hükümet arasında yapıcı diyalog sağlaması" çağrısında bulunduğu bildirildi.

SDG birimleri iki ülke arasındaki sınırdan 32 km uzaklıktan geri çekilecek.