Küba ve Venezuela'da Fidel anması: Castro yol göstermeye devam ediyor

Küba Devrimi'nin tarihsel lideri Fidel Castro, 3. ölüm yıldönümünde tüm ülkede anılırken, Küba ve Venezuela liderleri, Fidel'in ölüm yıldönümüne ilişkin açıklama yaptı.

Küba halkı, tarihsel önder Fidel Castro'yu 3. ölüm yıldönümünde tüm ülkede anarken Küba ve Venezuela'nın devlet başkanlarından Fidel'in ölüm yıldönümüne ilişkin açıklama geldi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya hesabından Granma'dan bir yazı paylaşarak, "Fidel'i nasıl anmalıyız? Mirasının bize ait olduğunu düşünerek, emperyalizme cesaret ve kararlılıkla meydan okuyarak, halk için çalışıp düşünerek, daha iyi bir dünyanın mümkün olması için mücadele ederek" paylaşımında bulundu.

¿Cómo recordar a Fidel? Asumiendo como propio su legado, enfrentando con valor y firmeza al imperialismo, trabajando y pensando por y para el pueblo, luchando porque un mundo mejor sea posible #YoSoyFidel #SomosCuba #SomosContinuidad https://t.co/MLO20Rp06z Via @Granma_Digital — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) November 24, 2019

Küba Dışişleri Bakanı Burno Rodriguez de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Bir halkın hiçbir zaman böylesine savunacak yüce bir şeyi, uğruna savaşacak derin bir inancı olmamıştı. #Fidel her zaman başkanımız. Mirasın tüm #Küba'ya ilham veriyor" dedi.



"Jamás un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender, ni convicciones tan profundas por las cuales luchar". #Fidel siempre presente. Tu legado inspira a toda #Cuba. Patria o Muerte. ¡Venceremos!#FidelVive pic.twitter.com/8E0IXFnj10 — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) November 25, 2019

MADURO'DAN AÇIKLAMA

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da, Castro'nun ölüm yıldönümüne ilişkin açıklama yaptı.

Maduro, "Öğretmenimiz ve daimi liderimiz Fidel Castro'yu aramızdan ayrılışının üçüncü yıldönümünde, öğretisi ve erdemliğiyle günlük mücadelemize tuttuğu sonsuz ışığıyla anıyoruz. Fidel, insanlığa hizmet adına büyüklüğü ve devrimci ilkeleriyle her zaman bir örnek olacak" dedi.