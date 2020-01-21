Halkbank'a ABD'de katılmadığı duruşmalar için milyonlarca dolar ceza istendi

ABD’de süren Halkbank davasında savcı, katılmadığı her bir duruşma için bankaya 1 milyon dolardan başlayıp katlanarak artan para cezası verilmesini talep etti.

ABD’de süren Halkbank davasında savcı, mahkemeden bankaya katılmadığı duruşmalar için 1 milyondan dolardan başlayan ve her bir duruşma için 2 katına çıkan ceza verilmesini talep etti.

New York Güney Bölgesi Savcısı Geoffrey Berman imzalı dilekçe bugün mahkemeye sunuldu. Savcının talebinin mahkeme tarafından bir hafta içinde karar bağlanacağı belirtiliyor.

ABD'de faal olmayan Halkbank'a verilecek para cezasının devlet bankası olduğu için Ankara’dan talep edilebileceği ifade ediliyor.

Ekim ayında başlayan davada Halkbank İran’a ABD yaptırımlarını delmekle suçlanıyor.

Halkbank mahkemenin yetkisini tanımadıklarını belirterek duruşmalara katılmayı reddetmişti.

Mahkeme hakimi Richard Berman daha önce Halkbank tarafından yapılan sınırlı ve özel yargılanma talebini reddetmişti.

