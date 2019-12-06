Halkbank'ın 'özel yargılanma statüsü' talebi reddedildi

ABD'deki Halkbank davasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Yargıç Richard Berman Halkbank'ın özel statüde yargılanma talebini reddetti.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde devam eden Halkbank davasında Yargıç Richard Berman, bankanın özel ve sınırlı bir şekilde yargılanma yönündeki talebini reddetti.

Berman, Türkiye'nin ve Donald Trump yönetiminin, yargı sürecini lobiler yoluyla etkilemeye ve müdahale etmeye çalıştığını öne sürdü.

Sputnik'te yer alan habere göre, Yargıç Berman, Halkbank'ın mahkemenin yargılama yetkisine itiraz edebilmesi için öncelikle suçlamalara yanıt vermesini şart koştu. Yargıç, "Açmazın çözüme kavuşmasının anahtarı Halkbank'ın elinde. Anahtar, suçlamalara yanıt verilmesi" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Berman, Halkbank'ın suçlamalara yanıt vererek mahkemenin yargılama yetkisine itiraz hakkını kaybetmeyeceği bilgisini verdi.

Berman, reddi hakim talebini de suçlamalara yanıt verilmedikçe değerlendirmeyeceğini söyledi.