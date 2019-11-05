Duruşma günü: Halkbank ABD'deki davada redd-i hakim talebinde bulunacak

ABD'de 'İran'a yönelik ABD yaptırımlarını ihlal etmek' suçlamasıyla yargılanan Halkbank, 5 Kasım'da gerçekleşecek ikinci duruşmaya katılım göstermesi konusunda uyarılmıştı. Duruşmanın bugün yapılması bekleniyor. Halkbank’ın avukatlarından Andrew Hruska'nın davanın düşürülmesi ve redd-i hakim talebinde bulunacağı belirtildi.

Amerikalı savcılar tarafından İran yaptırımlarını delmeye yardım etmekle suçlanan Halkbank davasının bugünkü duruşmasında bankanın avukatlarından Andrew Hruska'nın davanın düşürülmesi ve redd-i hakim talebinde bulunacağı belirtildi.

Manhattan'daki ABD Bölge Hakimi, aynı zamanda davayı karara bağlayan yargıç Richard Berman'a gönderdiği mektupta Hruska, Halkbank'ın söz konusu suçlamalara karşı duruşmaya katılmak istemediğini iletti. Reuters'ın aktardığına göre Hruska, reddi- hakim ve davanın düşürülmesi görüşmelerini banka adına kendisinin sürdürmek istediğini de yazdı.



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BUGÜN DURUŞMA YAPILMASI BEKLENİYOR

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde Federal Savcılık, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesinde yardımcı olduğu gerekçesiyle Halkbank hakkında iddianame hazırlamıştı. İlk duruşmanın bugün yapılması bekleniyor.

Washington merkezli güçlü lobi şirketi Ballard Partners, Halkbank hakkında geçtiğimiz günlerde ABD'de iddianame hazırlanmasından bir gün sonra banka ile olan anlaşmasını sonlandırmıştı.

ERDOĞAN'IN ABD KARARI

Halkbank davasının Erdoğan'ın ABD gezisini iptal etmesine neden olan faktörlerden biri olduğu biliniyor. Şu sıralar Halkbank davasıyla bağlantılı Erdoğan'ı ve ailesini de içeren yaptırım tasarısı gündemde. Davanın bugünkü seyrinin önümüzdeki günlerde yapılması beklenen ABD ziyaretini de etkileyeceği anlaşılıyor.