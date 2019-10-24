ABD mahkemesinden Halkbank'a 5 Kasım'a kadar süre

ABD bölge yargıcı Richard Berman, Halkbank'ı 5 Kasım'da yapılacak olan duruşmaya katılmaya çağırdı. Yargıç, Halkbank'ın duruşmaya katılmama durumunda ceza verebileceğini söyledi.

ABD'de 'İran'a yönelik ABD yaptırımlarını ihlal etmek' suçlamasıyla yargılanan Halkbank, 5 Kasım'da gerçekleşecek ikinci duruşmaya katılım göstermesi konusunda uyarıldı.

Manhattan federal mahkemesi savcıları, 16 Ekim'de Halbank'ı ABD’nin İran yaptırımlarını delerek milyarlarca dolarlık bir programda yer almakla suçlamışlardı.

Sputnik'te yer alan habere göre; konuyla ilgili Halkbank tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, daha önce yapılan açıklamalarda bankanın iddia edilen ihlallerde yer almadığı ve ABD'de çalışanı bulunmadığı belirtilmişti ve konunun 'ABD Adalet Bakanlığı’nın yetki alanı dışında kaldığı' ifade edilmişti.

ABD'li savcılar da, daha önce 22 Ekim'de duruşmaya çağırılan bankanın ABD'deki avukatının duruşmaya katılım göstermemesi üzerine Halkbank'ı 'firari' ilan etmişti.