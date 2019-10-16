ABD’de Halkbank hakkında yeni iddianame hazırlandı

ABD’de Halkbank hakkında İran’a yaptırımların delinmesi ve dolandırıcılığın da aralarında bulunduğu 6 ayrı suçtan yeni bir iddianame hazırlandı. İddianamede Halkbank üst yönetiminin Türk hükümeti tarafından desteklenip korunduğu belirtildi.

ABD’nin New York kentindeki federal savcılarca, Halkbank hakkında aralarında İran’a karşı yaptırımların delinmesi ve dolandırıcılığın da bulunduğu 6 ayrı suçtan iddianame hazırlandı. 45 sayfalık iddianamede “Halkbank yönetiminin Türk hükümetinin üst düzey yetkilileri tarafından desteklendiği ve korunduğu” belirtildi.

Manhattan Federal Mahkemesi’ne sunulan iddianamede, Halkbank’ın 2012 ve 2016 yılları arasında İran’ın uluslararası piyasalarda petrol ve doğalgaz satışından elde ettiği geliri harcamasına imkan veren bir "tezgah"ın paravan şirketler ağını kullanarak uygulanmasına yardımcı olduğu ve bunun da ABD yaptırımlarının ihlalini oluşturduğu belirtildi. Söz konusu "tezgah"ın da hem İran hem de Türkiye’deki üst düzey yetkililerin sağladığı korumayla uygulandığı, bu yetkililerin bazılarının milyonlarca dolar rüşvet aldıkları ileri sürüldü.

İddianamede “ABD’yi dolandırmak amacıyla komplo kurmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı ihlal etmek için komplo kurmak, bankacılık dolandırıcılığı, bankacılık dolandırıcılığı yapmak amacıyla komplo kurmak, kara para aklamak ve kara para aklamak amacıyla komplo kurmak” suçlamaları yer aldı.