'Erdoğan Halkbank için devreye girdi, lobi için 780 bin dolar ödendi ama sonuç değişmedi'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Halkbank hakkında dava açılmaması için ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü, Trump'ın dava açılmasını engelleyecek bir anlaşma sağlanması için Adalet Bakanı William Barr ve Hazine Steve Mnuchin'i görevlendirdiğini ancak bu girişimin sonuçsuz kaldığı öne sürüldü. Halkbank'ın lobi şirketi Ballard Partners'a Kasım 2018 ile Mart 2019 arasındaki dönemde kendi adına lobi faaliyetlerinde bulunması için 780 bin dolar ödeme yaptığı öğrenildi.

Bloomberg haber ajansı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın defalarca dile getirmesi üzerine Halkbank hakkında dava açılmasını engelleyecek bir anlaşma sağlanması için Adalet Bakanı William Barr ve Hazine Steve Mnuchin'i görevlendirdiğini yazdı.

BBC Türkçe'nin aktardığı hbaere göre, Bloomberg, Trump'ın Nisan ayındaki telefon görüşmelerinde Erdoğan'a Barr ve Mnuchin'in konuyla ilgileneceklerin aktardığını belirtti. Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kişiye dayandırılan habere göre, yaklaşık altı ay süren görüşmelere rağmen herhangi bir anlaşma sağlanamadı.

New York Güney Bölge Savcılığı, Halkbank'ın İran'a uygulanan yaptırımları delmesine yardımcı olduğu iddiasıyla bir iddianame hazırladı. İddianamede, Halkbank'a aralarında kara para aklama ve dolandırıcılığın da bulunduğu altı suçlama yöneltildi.

Halkbank'ın lobi şirketi Ballard Partners'a Kasım 2018 ile Mart 2019 arasındaki dönemde kendi adına lobi faaliyetlerinde bulunması için 780 bin dolar ödeme yaptığı ve Temmuz sonunda da bu sözleşmenin ayda 40 bin dolara uzatıldığı ifade edildi. Ballard Partners, Çarşamba günü itibarıyla Halkbank ile sözleşmesini feshetti.