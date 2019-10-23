Esad: Suriye'nin her bir karışında işgale karşı savaşmaya kararlıyız

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin her karış toprağında işgale ve terörizme karşı savaşma kararlılığını yineledi. Esad ülkede şu anki gelişmelerden ayrılıkçıların sorumlu olduğunu söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesinde Suriye topraklarının her ne ad ya da bahaneyle olursa olsun istila edilmesini kategorik bir biçimde reddettiklerini yineledi.

Suriye Devlet Haber Ajansı SANA’nın haberine göre, Esad, ülkedeki mevcut gelişmelerin sorumluluğunun da ayrılıkçı hedefleri olanlara ait olduğunu söyledi.

Esad bazı taraflarca dayatılmak istenen demografik değişiklik girişimlerini durdurmak için bölgede yaşayanların geri dönmelerinin de önemini vurguladı.

Görüşmede Esad, Suriye’nin terörizme ve Suriye topraklarının her bir karışında işgale karşı tüm meşru araçlarla savaşmaya kararlı olduğunu bir kez daha yineledi.

