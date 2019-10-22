Kremlin: Esad Putin'e teşekkür etti, çalışma sonuçlarına desteğini açıkladı

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in Erdoğan'la görüşmesinden çıkan sonuçlarla ilgili Esad'ı bilgilendirdiğini, Esad'ın çalışma sonuçlarına tam desteğini açıkladığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile telefonda görüştüğünü, görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Soçi’de yaptığı görüşmeyle ilgili bilgi verdiğini belirtti.

Peskov, “Rusya tarafının girişimiyle Vladimir Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında telefon görüşmesi gerçekleşti” dedi.

“Rusya lideri, Suriyeli mevkidaşını, 6 saatten fazla süren görüşmenin sonuçlarıyla ilgili bilgilendirdi, görüşme sonucun varılan mutabakatın temel hükümlerini anlattı” diyen Kremlin Sözcüsü, Putin’in, sonuç olarak başlıca görevin Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamak ve Anayasa Komitesi kapsamındaki çalışmalar dahil politik çözüm arayışındaki ortak çabaları sürdürmek olduğunu kaydettiğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre Esad’ın, Soçi’deki görüşmeden çıkan kararlara destek verdiğini aktaran Peskov, “Devlet Başkanı Esad, Vladimir Putin’e teşekkür etti, çalışma sonuçlarına tam desteğini açıkladı ve ayrıca Suriyeli sınır muhafızlarının Rus askeri polisle birlikte sınıra çıkmaya hazır olduğunu bildirdi” diye ekledi.

ESAD: SURİYE TOPRAKLARININ HER NE ADLA OLURSA OLSUN İŞGAL EDİLMESİNİ REDDEDİYORUZ

RT Arapça'nın haberine göre ise Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmede Esad'ın Putin'e "Suriye topraklarının her ne ad ve bahane ile olursa olsun işgal edilmesini reddettiğini vurguladığı" belirtildi.