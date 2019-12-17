Metro Grossmarket işçilerinden TKP'ye anlamlı ziyaret

2016 yılında işten çıkarılan Metro Grossmarket işçilerinin davaları geçtiğimiz günlerde tamamen sonuçlandı. Metro işçileri dün Türkiye Komünist Partisi İstanbul İl yönetimine bir dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarete gelen işçiler aldıkları tazminatın bir kısmını "bizim gibi direnen başka işçiler için kullanacağınızı biliyoruz" diyerek bağış olarak teslim ettiler.

Eski Metro Grossmarket işçileri Türkiye Komünist Partisi İstanbul İl yönetimine dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

2016 yılında toplu iş sözleşmesinin de olumsuz sonuçlanmasının ardından Metro Grossmarket işçileri grev kararı almış, bunun hemen ardından Metro Market patronu işten çıkarmalara başlamıştı. İşten çıkarılan işçiler için başlatılan hukuki süreçte işçiler 2018'in Eylül ayında işe iade davasını kazanmışlardı. Temyize gönderilen dosya geçtiğimiz günlerde tamamen sonuçlandı. İşçiler tazminat haklarını dava yoluyla aldılar.

İşçiler grev sürecince yanlarında gördükleri TKP İstanbul İl Örgütü'ne dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarete gelen işçiler aldıkları tazminatın bir kısmını da "bizim gibi direnen başka işçiler için kullanacağınızı biliyoruz" diyerek partiye bağışladılar.

Ziyarette market-mağaza sektöründe yaşanan olumsuzluklar üzerine durulurken Patronların Ensesindeyiz Dayanışma ağının örgütlenmesi içinde birlikte adımlar atmanın önemi konuşuldu. Görüşmede hazır bulunan TKP yöneticileri Metro direnişçilerini 22 Aralık günü Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılacak "Umuda, örgütlülüğe çağrı" davet etti.

NE OLMUŞTU

2016 yılında asgari ücrete yapılan göstermelik zam, Metro Grossmarket işçilerinin üç ayda bir aldıkları primlerin de tırpanlamasına neden olmuştu. Asgari ücret zammı öncesinde üç ayda bir ikramiye alan işçilerin Temmuz ayında almaları gereken ikramiyeleri yatırılmamıştı.

Şirket, bu ikramiyeyi, yapması gereken zamma bölüştürerek ikramiyeyi ortadan kaldırmıştı. Bunun üzerine DİSK Sosyal-İş'te örgütlü işçiler sendikanın yaptığı 6. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlık ile sonuçlanmasının ardından grev kararı almıştı.

Arabuluculuk aşamasından da anlaşma çıkmaması üzerine alınan grev kararı aralarında Bursa'daki Osmangazi ve Nilüfer şubelerinin de bulunduğu 37 Metro mağaza ve deposuna asılmıştı.

Grev kararı ilanlarının asılmasının ardından, Metro Market patronu, işyerini sendikasızlaştırmak ve grevi engellemek için Bursa’da 5 ve İstanbul’da 5 olmak üzere toplam 10 işçiyi işten çıkartmıştı.