HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

Mardin'in Derik, Mazıdağı ve Savur ile Urfa'nın Suruç belediyelerine kayyum atandı.
Cumartesi, 16 Kasım 2019 09:14

Mardin'de Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü ve Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, haklarında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmasının ardından evlerinde gözaltına aldı.

Belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından Mardin Valiliği, Derik, Mazıdağı ve Savur ilçe belediyelerine kayyum atandığını açıkladı.

SURUÇ'A DA KAYYUM ATANDI

Urfa'da Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik'in gözaltına alınmasının ardından Şanlıurfa Valiliği, Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş'ın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.

19 Ağustos’ta Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmıştı.

Sonrasındaki kayyum atamaları ise şu şekilde gerçekleşti:

17 Eylül’de Diyarbakır’ın Kulp

18 Eylül’de Erzurum’un Karıyazı

18 Ekim’de Hakkari, Yüksekova ve Nusaybin

22 Ekim’de Diyarbakır’ın Kayapınar, Bismil, Kocaköy ile Van’ın Erciş

29 Ekim’de Şırnak’ın Cizre

2 Kasım’da Van’ın Saray

4 Kasım’da Mardin’in Kızıltepe

9 Kasım'da Van'ın İpekyolu

13 Kasım'da Diyarbakır'ın Yenişehir ve Hanzo; Şırnak'ın İdil; Tunceli'nin Akpazar