HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

Mardin'de Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü ve Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, haklarında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmasının ardından evlerinde gözaltına aldı.
Belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından Mardin Valiliği, Derik, Mazıdağı ve Savur ilçe belediyelerine kayyum atandığını açıkladı.
SURUÇ'A DA KAYYUM ATANDI
Urfa'da Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik'in gözaltına alınmasının ardından Şanlıurfa Valiliği, Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş'ın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.
19 Ağustos’ta Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmıştı.
Sonrasındaki kayyum atamaları ise şu şekilde gerçekleşti:
17 Eylül’de Diyarbakır’ın Kulp
18 Eylül’de Erzurum’un Karıyazı
18 Ekim’de Hakkari, Yüksekova ve Nusaybin
22 Ekim’de Diyarbakır’ın Kayapınar, Bismil, Kocaköy ile Van’ın Erciş
29 Ekim’de Şırnak’ın Cizre
2 Kasım’da Van’ın Saray
4 Kasım’da Mardin’in Kızıltepe
9 Kasım'da Van'ın İpekyolu
13 Kasım'da Diyarbakır'ın Yenişehir ve Hanzo; Şırnak'ın İdil; Tunceli'nin Akpazar