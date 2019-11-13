HDP'li dört belediyeye daha kayyum atandı!

Haklarında yürütülen soruşturma gerekçe gösterilerek Diyarbakır'ın HDP'li Yenişehir ve Hazro belediye başkanlarının yerine kayyum ataması yapıldı. İdil Belediyesi Eşbaşkanı Songül Erden ve Tunceli'nin Akpazar belediye başkanı da görevden uzaklaştırıldı.

Haklarında yürütülen "terör" soruşturması gerekçe gösterilerek Diyarbakır'ın HDP'li Yenişehir ve Hazro belediye başkanlarının yerine kayyum ataması yapıldı. Öte yandan Şırnak'ın İdil Belediyesi Eşbaşkanı Songül Erden ve Tunceli'nin Akpazar belediye başkanı da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Çok sayıda polis sabah saatlerinde Eşbaşkan Erden'in evine gelerek, görevden uzaklaştırıldığına dair tebligatı getirdi. İLGİLİ HABER 31 Mart seçiminden önce Erdoğan ilan etmişti: HDP'li kaç belediyeye kayyum atandı? KAÇ BELEDİYEYE KAYYUM ATANDI? 19 Ağustos’ta Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmıştı. Sonrasındaki kayyum atamaları ise şu şekilde gerçekleşti: 17 Eylül’de Diyarbakır’ın Kulp

18 Eylül’de Erzurum’un Karıyazı

18 Ekim’de Hakkari, Yüksekova ve Nusaybin

22 Ekim’de Diyarbakır’ın Kayapınar, Bismil, Kocaköy ile Van’ın Erciş

29 Ekim’de Şırnak’ın Cizre

2 Kasım’da Van’ın Saray

4 Kasım’da Mardin’in Kızıltepe 9 Kasım'da Van İpekyoluü