HDP'li dört belediyeye daha kayyum atandı!

Haklarında yürütülen "terör" soruşturması gerekçe gösterilerek Diyarbakır'ın HDP'li Yenişehir ve Hazro belediye başkanlarının yerine kayyum ataması yapıldı.
Öte yandan Şırnak'ın İdil Belediyesi Eşbaşkanı Songül Erden ve Tunceli'nin Akpazar belediye başkanı da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Çok sayıda polis sabah saatlerinde Eşbaşkan Erden'in evine gelerek, görevden uzaklaştırıldığına dair tebligatı getirdi.
KAÇ BELEDİYEYE KAYYUM ATANDI?
19 Ağustos’ta Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmıştı.
Sonrasındaki kayyum atamaları ise şu şekilde gerçekleşti:
17 Eylül’de Diyarbakır’ın Kulp
18 Eylül’de Erzurum’un Karıyazı
18 Ekim’de Hakkari, Yüksekova ve Nusaybin
22 Ekim’de Diyarbakır’ın Kayapınar, Bismil, Kocaköy ile Van’ın Erciş
29 Ekim’de Şırnak’ın Cizre
2 Kasım’da Van’ın Saray
4 Kasım’da Mardin’in Kızıltepe
9 Kasım'da Van İpekyoluü