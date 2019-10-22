31 Mart seçiminden önce Erdoğan ilan etmişti: HDP'li kaç belediyeye kayyum atandı?

Yerel seçimlerden hemen önce AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerel seçimler yaklaşıyor. Teröre bulaşmış kişiler tekrar sandıktan çıkarsa beklemeden anında gereğini yapıp kayyum atarız" demiş, kayyum atamalarının sinyalini 2018'in Ekim ayında vermişti.
Erdoğan'ın bu tehdidinin ardından 31 Mart seçiminde HDP'nin kazandığı belediyelere kayyum atamaları sürüyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Van Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan kayyum atamalarıyla başlayan süreç tüm hızıyla sürüyor.
Bugün 4 HDP'li belediyeye daha kayyum atanırken, kayyum atanan HDP'li belediye sayısı 12'ye yükseldi.
İşte 31 Mart seçimleri sonrası kayyum atanan HDP'li belediyeler şöyle:
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Mardin Büyükşehir Belediyesi
Van Büyükşehir Belediyesi
Hakkari Belediyesi
Nusaybin Belediyesi
Yüksekova Belediyesi
Erzurum Karayazı İlçe Belediyesi
Diyarbakır Kulp İlçe Belediyesi
Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi
Diyarbakır'ın Kocaköy İlçe Belediyesi
Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi
Van'ın Erciş İlçe Belediyesi