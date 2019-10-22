31 Mart seçiminden önce Erdoğan ilan etmişti: HDP'li kaç belediyeye kayyum atandı?

HDP'li Erciş, Kayapınar, Kocaköy ve Bismil belediyelerine kayyum atanması sonucu 31 Mart seçiminde HDP'nin kazandığı 12 belediyeye kayyum atanmış oldu.
soL - Haber Merkezi
Salı, 22 Ekim 2019 09:38

Yerel seçimlerden hemen önce AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerel seçimler yaklaşıyor. Teröre bulaşmış kişiler tekrar sandıktan çıkarsa beklemeden anında gereğini yapıp kayyum atarız" demiş, kayyum atamalarının sinyalini 2018'in Ekim ayında vermişti.

Erdoğan'ın bu tehdidinin ardından 31 Mart seçiminde HDP'nin kazandığı belediyelere kayyum atamaları sürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Van Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan kayyum atamalarıyla başlayan süreç tüm hızıyla sürüyor.

Bugün 4 HDP'li belediyeye daha kayyum atanırken, kayyum atanan HDP'li belediye sayısı 12'ye yükseldi.

İşte 31 Mart seçimleri sonrası kayyum atanan HDP'li belediyeler şöyle:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Mardin Büyükşehir Belediyesi

Van Büyükşehir Belediyesi

Hakkari Belediyesi

Nusaybin Belediyesi

Yüksekova Belediyesi

Erzurum Karayazı İlçe Belediyesi

Diyarbakır Kulp İlçe Belediyesi

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi

Diyarbakır'ın Kocaköy İlçe Belediyesi

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi

Van'ın Erciş İlçe Belediyesi