İki HDP'li belediyeye daha kayyum atandı!

HDP'li Kayapınar Belediyesi Başkanı Keziban Yılmaz’ın gözaltına alınması ardından bu sabah Kayapınar Belediyesi’ne de kayyum atandı. HDP'li Van Erciş Belediyesi'ne de yine İçişleri Bakanlığı'nca kayyum atandı.

Dün Diyarbakır’da ev baskınlarıyla gözaltına alınan belediye başkanların ardından sabah saatlerinden itibaren Kayapınar Belediyesi’ni bariyerlerle kapatan polisler, kayyum atandığının gözaltında olan Kayapınar Belediyesi Eşbaşkanı Keziban Yılmaz’a tebliğ edildiğini belirterek, HDP’li meclis üyeleri ve partilileri binadan çıkardı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden uzaklaştırılan ve yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı, Kayapınar Belediyesi Eşbaşkanı Keziban Yılmaz ve Bismil Belediyesi Eşbaşkanı Orhan Ayaz’ın ardından Kocaköy Belediyesi Eşbaşkanı Rojda Nazlıer de gözaltına alınmıştı.

ERCİŞ'E DE KAYYUM

Van'ın Erciş ilçesinde hakkındaki "terör soruşturması" nedeniyle gözaltında bulunan HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in yerine Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirildi.

