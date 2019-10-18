HDP'li belediye başkanları tutuklandı

Hakkari Belediye Başkanı HDP'li Cihan Karaman, Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı tutuklandı

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "terör" soruşturması kapsamında 15 Ekim’de gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "örgüt propagandası" iddialarıyla tutuklandı.

Yine aynı gün gözaltına alınan Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı da haklarında yürütülen "terör" soruşturması kapsamında tutuklandı.

NUSAYBİN BELEDİYE BAŞKANI DA TUTUKLANDI

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ve belediye meclis üyesi Ferhat Kut da dün akşam saatlerinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

