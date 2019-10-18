HDP'li üç belediyeye kayyum atandı

HDP'li Hakkari, Nusaybin ve Yüksekova Belediyesine kayyum atandı.

Mardin'de "terör soruşturması" kapsamında tutuklanan HDP’li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ile Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın yerine kayyum atandı.

HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz'in yerine Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar, Remziye Yaşar'ın yerine ise Kaymakam Osman Doğramacı görevlendirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "terör soruşturması" kapsamında HDP'li Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı, HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Nergiz ile Belediye Meclis Üyesi Ferhat Kut tutuklanmıştı.

HAKKARİ'YE DE KAYYUM ATANDI

"Terör" soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın yerine kayyum olarak Vali İdris Akbıyık görevlendirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Van Büyükşehir Belediyesi, Kulp Belediyesi ve Hınıs Belediyesi'ne de daha önce kayyum atanmıştı.