AKP’li Çelik’ten Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı’na: Yaptığı saygısızlıktan dolayı özür dilemelidir

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz menşeli The Guardian gazetesine verdiği söyleşisi üzerine sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Sayın Akıncı’nın yaptığı açıklamalar Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Kıbrıs Türkü’nün haklı davasına karşı saygısız ifadelerle doludur” sözlerini kullandı.

AKP’li Çelik şöyle dedi:

Akıncı, yaptığı açıklamalarla Türkiye Cumhuriyeti’ne ve milletimize karşı yaptığı saygısızlıktan dolayı özür dilemelidir. Tarihimizin milli kazanımlarına ve saygın şahsiyetlerine dil uzatan bu açıklamaları kınıyoruz.

Akıncı’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türkü’nün kazanımlarına karşı saldırgan olan üslubu, sadece KKTC’ye karşı kötü niyet besleyen odakları sevindirmektedir. Akıncı, KKTC Cumhurbaşkanlığı makamının temsil ettiği değerleri de rencide etmektedir.

Akıncı, KKTC Cumhurbaşkanlığı makamının neyi temsil ettiğini öğrenmemekte ısrar ediyor. Ama Kıbrıs Türk davasına husumet besleyenlere destek verecek açıklamalar yapma konusunda ısrarcı davranıyor.