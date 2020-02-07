Akıncı'dan Londra'ya Kıbrıs müzakerelerini canlandırma çağrısı

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Akıncı, İngiltere Başbakanı Johnson'ın Ankara ile iyi ilişkilerini kullanarak Kıbrıs Cumhuriyeti'yle müzakereleri canlandırmasını umduğunu söyledi. Adada kalıcı bölünme koşulları yaratıldığını ve Kuzey Kıbrıs'ın Ankara'ya daha fazla bağımlı hale gelebileceğini belirten Akıncı, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ı ilhak ihtimaline ilişkin soruya 'korkunç' diye yanıt verdi.

İngiliz gazetesi The Guardian'a konuşan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, federal çözüme en kısa zamanda varılmazsa bölünmüşlüğün kalıcı hale geleceği söyledi.

Kıbrıslı Türklerin laik, demokratik ve çoğulcu kimliğini korumak istediklerini belirten Akıncı, Türkiye'ye ekonomik bağımlılığın azaltılması gerektiğini ifade etti. Akıncı, Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye tarafından ilhak edilmesi ihtimaline ilişkin soruya "korkunç" diye yanıt verdi.

Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs arasındaki görüş ayrılıklarının her yıl giderek daha kemikleştiğini, bunun yeniden birleşme ihtimalini azalttığını belirten Akıncı, "Acele etmemiz lazım. Bunca yıldan sonra bir dönüm noktasına, belirleyici bir ana geldik" dedi.

'DE FACTO TÜRKİYE İLİ HALİNE GELEBİLİRİZ'

Yarım asırlık bölünmüşlükten sonra tek uygulanabilir çözümün federal bir çatı altında yeniden birleşme olduğunun altını çizen Akıncı, bu başarılamazsa, Kuzey Kıbrıs'ın daha fazla bağımlı hale geleceğini, "Ankara tarafından yutulabileceğini" ve "de facto Türkiye iline dönüşebileceğini" söyledi.

Kalıcı bölünmenin koşullarının yaratıldığını söyleyen Akıncı, "(Bölünme) Her yıl fiziksel, demografik ve ekonomik açıdan daha konsolide oluyor. Gençlerin zihinlerinde konsolide oluyor" dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye-Kuzey Kıbrıs ilişkisini anavatan-yavruvatan diye tanımlamasına karşı çıktığını tekrarlayan Akıncı, "Ben bağımsız, kardeşçe ilişkiler istiyorum" derken, hükümetin faturalarını ödeyen Türkiye'ye ekonomik bağımlılığı azaltmak için daha fazla şey yapmaları gerektiğini belirtti. Bunu başarabilmek için de Güney'in desteğine ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

'İKİNCİ BİR TAYFUR SÖKMEN OLMAYACAĞIM'

AB içinde birleşik Kıbrıs'tan söz eden Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı, içişlerinde bağımsız, dış ilişkilerde Suriye'deki Fransız mandasına bağlı Hatay Devleti'nin 1939'da referandumla Türkiye'ye bağlanmasını kabul eden Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'e atıfla "İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım" dedi.

Kıbrıs'ta anlaşmaya varılmasının Doğu Akdeniz'de yükselen gerilimi yatıştırabileceğinden söz eden Akıncı, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Ankara ile iyi ilişkilerini kullanarak Kıbrıs müzakerelerini yeniden canlandırmasını umduğunu söyledi.