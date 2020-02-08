Bahçeli’den Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı'na: İşgal ettiği koltuğa layık değil

MHP'li Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı istifaya çağırdı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda, Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’ye bağlanmasının “korkunç” olacağı sözleri üzerine tepki gösterdi.

Bahçeli, açıklamasında "Nitekim Mustafa Akıncı’nın 'Ankara tarafından yutulmadan' endişe duyması, 'ikinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım' demesi utanmazlık olduğu kadar tamiri ve tedavisi imkansız bir Türkiye husumetidir. Bu şahıs KKTC Cumhurbaşkanı olduğu 2015 yılından bu tarafa Türk milletinin hassasiyetlerini kaşımaktan, milli duyarlılıkları tahriş ve tahrip etmekten vazgeçmemiş, geri durmamıştır." dedi.

"Anavatan-yavru vatan ayrımına karşı çıkan, Türkiye’ye ekonomik bağımlılığı azaltmak için Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin desteğine ihtiyaç duyduğunu küstahça seslendiren ve gizli niyetlerini itiraf eden Akıncı ENOSİS’in yörüngesine çoktan girmiştir." diyen Bahçeli, Mustafa Akıncı'yı 'Türkiye’ye ve Türk milletine şükran duyması gerekirken' sırtını dönmek ve 'yüzünü de zalimlere çevirmek'le suçladı.

"Mustafa Akıncı’nın işgal ettiği koltuğa layık olmadığı açıktır." sözlerini kullanan Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı istifaya çağırdı.