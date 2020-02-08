Bahçeli’den Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı'na: İşgal ettiği koltuğa layık değil

MHP'li Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı istifaya çağırdı.
soL - Haber Merkezi
Cumartesi, 08 Şubat 2020 16:23

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda, Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’ye bağlanmasının “korkunç” olacağı sözleri üzerine tepki gösterdi.

Bahçeli, açıklamasında "Nitekim Mustafa Akıncı’nın 'Ankara tarafından yutulmadan' endişe duyması, 'ikinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım' demesi utanmazlık olduğu kadar tamiri ve tedavisi imkansız bir Türkiye husumetidir. Bu şahıs KKTC Cumhurbaşkanı olduğu 2015 yılından bu tarafa Türk milletinin hassasiyetlerini kaşımaktan, milli duyarlılıkları tahriş ve tahrip etmekten vazgeçmemiş, geri durmamıştır." dedi.

"Anavatan-yavru vatan ayrımına karşı çıkan, Türkiye’ye ekonomik bağımlılığı azaltmak için Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin desteğine ihtiyaç duyduğunu küstahça seslendiren ve gizli niyetlerini itiraf eden Akıncı ENOSİS’in yörüngesine çoktan girmiştir." diyen Bahçeli, Mustafa Akıncı'yı 'Türkiye’ye ve Türk milletine şükran duyması gerekirken' sırtını dönmek ve 'yüzünü de zalimlere çevirmek'le suçladı.
"Mustafa Akıncı’nın işgal ettiği koltuğa layık olmadığı açıktır." sözlerini kullanan Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı istifaya çağırdı.
Cuma, 07 Şubat 2020 22:17
Akıncı'dan Londra'ya Kıbrıs müzakerelerini canlandırma çağrısı
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Akıncı, İngiltere Başbakanı Johnson'ın Ankara ile iyi ilişkilerini kullanarak Kıbrıs Cumhuriyeti'yle müzakereleri canlandırmasını umduğunu söyledi. Adada kalıcı bölünme koşulları yaratıldığını ve Kuzey Kıbrıs'ın Ankara'ya daha fazla bağımlı hale gelebileceğini belirten Akıncı, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ı ilhak ihtimaline ilişkin soruya 'korkunç' diye yanıt verdi.

İngiliz gazetesi The Guardian'a konuşan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, federal çözüme en kısa zamanda varılmazsa bölünmüşlüğün kalıcı hale geleceği söyledi.

Kıbrıslı Türklerin laik, demokratik ve çoğulcu kimliğini korumak istediklerini belirten Akıncı, Türkiye'ye ekonomik bağımlılığın azaltılması gerektiğini ifade etti. Akıncı, Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye tarafından ilhak edilmesi ihtimaline ilişkin soruya "korkunç" diye yanıt verdi.

Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs arasındaki görüş ayrılıklarının her yıl giderek daha kemikleştiğini, bunun yeniden birleşme ihtimalini azalttığını belirten Akıncı, "Acele etmemiz lazım. Bunca yıldan sonra bir dönüm noktasına, belirleyici bir ana geldik" dedi.

'DE FACTO TÜRKİYE İLİ HALİNE GELEBİLİRİZ'

Yarım asırlık bölünmüşlükten sonra tek uygulanabilir çözümün federal bir çatı altında yeniden birleşme olduğunun altını çizen Akıncı, bu başarılamazsa, Kuzey Kıbrıs'ın daha fazla bağımlı hale geleceğini, "Ankara tarafından yutulabileceğini" ve "de facto Türkiye iline dönüşebileceğini" söyledi.

Kalıcı bölünmenin koşullarının yaratıldığını söyleyen Akıncı, "(Bölünme) Her yıl fiziksel, demografik ve ekonomik açıdan daha konsolide oluyor. Gençlerin zihinlerinde konsolide oluyor" dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye-Kuzey Kıbrıs ilişkisini anavatan-yavruvatan diye tanımlamasına karşı çıktığını tekrarlayan Akıncı, "Ben bağımsız, kardeşçe ilişkiler istiyorum" derken, hükümetin faturalarını ödeyen Türkiye'ye ekonomik bağımlılığı azaltmak için daha fazla şey yapmaları gerektiğini belirtti. Bunu başarabilmek için de Güney'in desteğine ihtiyacı olduğunu dile getirdi. 

'İKİNCİ BİR TAYFUR SÖKMEN OLMAYACAĞIM'

AB içinde birleşik Kıbrıs'tan söz eden Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı, içişlerinde bağımsız, dış ilişkilerde Suriye'deki Fransız mandasına bağlı Hatay Devleti'nin 1939'da referandumla Türkiye'ye bağlanmasını kabul eden Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'e atıfla "İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım" dedi. 

Kıbrıs'ta anlaşmaya varılmasının Doğu Akdeniz'de yükselen gerilimi yatıştırabileceğinden söz eden Akıncı, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Ankara ile iyi ilişkilerini kullanarak Kıbrıs müzakerelerini yeniden canlandırmasını umduğunu söyledi.