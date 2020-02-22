Antalya'da elektrik faturalarına itiraz dilekçesi

Antalya Güzeloba’da yurttaşlar, fahiş elektrik faturalarına karşı itirazda bulundu.

Türkiye Komünist Partisi Güzeloba Semtevi’nin çağrısıyla CK Akdeniz Elektrik bürosunun önünde bir araya gelen yurttaşlar, yüksek fatura bedellerine karşı itiraz dilekçeleri verdi. Öncesinde yapılan basın açıklamasında, faturalara yansıyan elektrik kullanım bedeli dışındaki tüm kesintilerin kaldırılması ve her ailenin temel ihtiyacı kadar elektriğin ücretsiz verilmesi istendi.

Elektrik sayaçlarını okuma ve faturalandırma hizmetlerinin özelleştirilmesinden bu yana her geçen gün daha pahalı elektrik hizmeti alan vatandaşlar isyan etti. Türkiye Komünist Partisi’nin ülke genelinde başlattığı “Üşüyoruz, Kazıklanıyoruz, Bu Faturaları Kabul Etmiyoruz” başlıklı eylem zinciri sürüyor. Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki Güzeloba Mahallesi’nde yaşayan bir grup vatandaş, fahiş elektrik faturalarına karşı bir araya geldi. Akdeniz bölgesinde elektrik faturalarını tahsil eden CK Akdeniz firmasının Güzeloba’daki bürosunun önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde itiraz dilekçeleriyle basın açıklaması yaptı.

Özelleştirme sonrası şirketlerin elektriği, doğalgazı fahiş fiyatlarla sattığı ve karlarına kar kattığı belirtilen açıklamada, “Kayıp kaçak bedelleriyle kullanmadığımız elektriği ödüyor, TRT payı ile izlemediğimiz yayınları, vergilerle haklarımızı korumayan hükümeti besliyoruz. Kazıklanıyoruz ve bu haksızlığı kabul etmiyoruz” denildi.

Açıklamada, halkın fatura yükünden kurtulması için talepler şu şekilde sıralandı: “Faturalara yansıyan kayıp, kaçak bedelleri, vergiler, TRT payı iptal edilsin. Borç nedeniyle kesintiler yasaklansın. Açma kapama bedelleri iade edilsin. Zamlar geri alınsın. Hastane, okul gibi kuruluşlardan tüketim bedeli alınmasın. Bir ailenin temel ihtiyacı kadar tüketim ücretsiz olsun.”

Basın açıklamasının ardından vatandaşlar itiraz dilekçelerini topluca CK Akdeniz Güzeloba Bürosu’na verdi.