Urfa'da Neolitik Dönem kazı çalışmaları: Karahantepe görkemli tören alanıyla öne çıkıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Şanlıurfa Belediyesinin işbirliğiyle Şanlıurfa'da düzenlenen “2023 Dünya Neolitik Kongresi Ön Tanıtım Sempozyumu”nda Türkiye ve dünyadan bilim insanları bir araya geldi.



Sempozyumda, Şanlıurfa ve çevresinde yürütülen Neolitik Döneme ait kazı çalışmaları tanıtıldı. Halihazırda 7 kazının devam etmekte olduğu, 2021-2024 yılları arasında ise 12 noktada kazı çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi. Göbeklitepe, Karahantepe, Gürcütepe, Sayburç, Çakmaktepe, Sefertepe ve Yeni Mahalle Höyük kazıları arasında kamuoyu tarafından en çok tanınan Göbeklitepe olsa da, tanıtımda Karahantepe görkemli tören alanı ve tarihsel önemiyle öne çıktı. Yapılan çalışmalarda Karahantepe’nin Göbeklitepe’den daha eski bir döneme tarihlendiği ve tören alanının Göbeklitepe’den daha büyük olduğu belirtildi.



Şanlıurfa merkezine 55 kilometre uzaklıkta bulunan Karahantepe ilk kez 1997 yılında keşfedildi. Alanın etrafında basamaklı yükseltiler oluşturan doğal kireç taşının, kayaya oyulan anıtsal yapının inşasını kolaylaştırdığı gibi, kolay işlenebilmesi sayesinde Göbeklitepe’den de bildiğimiz T biçimli dikili taşların üretiminde ham madde olarak kullanıldığı tahmin ediliyor. Bu dikili taşların yüzeyinde akbaba, tilki gibi figürlerin işlendiği tespit edildi. Alanda bulunan yapılardan birinin çapının 23 metre olduğu ve yapı işlevini tamamladıktan sonra kullanılamaz hale getirildiği belirtildi. Bu yapıda bulunan insan ve hayvan heykellerinin parçalandığı, heykel başlarının bilinçli olarak baş aşağı pozisyonda bırakıldığı sanılıyor. Karahantepe’de araştırmalar devam ettikçe, Neolitik Dönüşüm’deki kritik eşiklerin anlaşılması kolaylaşacak.