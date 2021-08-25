Doğubayazıt'ta arkeolojik alanlar tehdit altında

Doğubayazıt'ın kültür tarihi için önemli yerleşim alanlarından birisi olan Doğubayazıt'ın Kalus mevkiinde yer alan arkeolojik alan araştırılmayı bekliyor.

Ortadoğu ve kültür çalışmaları adına kritik bir kavşakta olan bu alan, aynı zamanda arkeoloji tarihi açısından da birçok cevaplanmayı bekleyen soruya ışık tutabilir.

Doğubayazıt ilçe merkezine 6 km uzaklıkta ve Kalus Dağı'nda yer alan kale ve yerleşkesi arkeoloji ve kültür çalışmaları açısından önem arz ediyor. Araştırmacıların Demir Çağı dönemi için işaretledikleri kalıntılar kaderine terk edilmiş durumda.

Hazine avcılarının da tehdidi altında kalan bölgenin araştırılmasını, gün yüzüne çıkarılmasını talep eden Doğubayazıt halkı, bu tür araştırmaların bölge halkının gerek kültürel gerekse ekonomik gelişimine katkısının olacağını belirtti.